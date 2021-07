Mi faccio i gatti vostri

Un gigantesco gatto in 3D è apparso su un cartellone pubblicitario a Tokyo, e dall’alto guarda i passanti che camminano indaffarati in una delle aree più trafficate della capitale giapponese. Mostrato tra le pubblicità, il felino iper realistico si muove in uno schermo a LED curvo di 154 metri quadrati, nel distretto di Shinjuku. Il display, con risoluzione 4K, mostra il felino che cammina sulla capitale giapponese mentre miagola affettuosamente (o forse no, con i gatti non si può mai sapere).

Il suo “show” va in onda tra le 7 del mattino e l’1 di notte, e il video cambia continuamente: a inizio giornata si sveglia di soprassalto, nel pomeriggio si alza e miagola ai passanti. La sera, quando è ora di dormire, si sdraia e si addormenta con la testa appoggiata sulle zampe. Il display, attualmente occupato dal gatto, sarà ufficialmente attivo dal 12 luglio, ma nel frattempo sono iniziate le trasmissioni di prova. E “Shinjuku“, come è stato ribattezzato il felino, ha già avuto uno straordinario successo tra gli abitanti della capitale.

Il Giappone e i gatti

Nella cultura nipponica i gatti sono animali quasi sacri: si pensa siano arrivati nell’isola nel X secolo, portati da mercanti cinesi o coreani. Nei confronti dei felini c’è un’ammirazione tale che uno dei principali portafortuna giapponesi, il Maneki neko, raffigura proprio un gatto intento a chiamare a sé lo spettatore. In Occidente, Maneki neko è conosciuto soprattutto perché si trova spesso nei ristoranti asiatici delle nostre città: sembra stia salutando, in realtà “cerca” di attirare i clienti. Nella cultura giapponese queste sculture portano fortuna perché, quando un gatto assume questa posa, sul suo proprietario si riversa tanta buona sorte.

L’Asia e gli schermi 3D giganti

Negli ultimi anni in diversi Paesi asiatici sono comparsi cartelloni pubblicitari 3D ultra realistici. Lo scorso maggio, una gigantesca onda tridimensionale, progettata dalla società tecnologica d’strict, ha occupato il più grande cartellone digitale della Corea del Sud, nel quartiere Gangnam di Seul.