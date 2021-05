Terzo in (s)comodo

A far partire il circo di indiscrezioni sulle vere ragioni del divorzio tra Bill e Melinda Gates è stato un articolo del Wall Street Journal del 9 maggio scorso. Citando come fonti “persone che hanno familiarità con la questione” e un ex dipendente della Gates Foundation, il Journal ha scritto che dietro la “preoccupazione” di Melinda ci sarebbe stata l’amicizia di Bill con Jeffrey Epstein, miliardario accusato di crimini sessuali e morto in prigione nel 2019.

Incontri dal 2019

Secondo il quotidiano, la moglie di Gates avrebbe cominciato a valutare l’opzione del divorzio, già quando emerse che Gates aveva avuto diversi incontri con Epstein. A rivelarlo, in quel caso, era stato il New York Times, affermando che il fondatore di Microsoft aveva visto il molestatore di minorenni, “dopo la condanna per crimini sessuali”. Tali articoli sarebbero ora allegati alle carte per il processo di divorzio, presentati in tribunale.

Anche il Daily Beast si è occupato della questione, raccontando che sin dal 2013 Melinda avrebbe chiesto invano al marito di dissociarsi da Epstein. Adesso della questione si occuperà il team legale della donna, che includerebbe Robert Stephan Cohen, avvocato divorzista di New York, in passato al fianco di Michael Bloomberg e Ivana Trump.