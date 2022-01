Gaspard Ulliel, 5 film per ricordare l’attore francese scomparso

Gaspard Ulliel, morto il 19 gennaio a soli 37 anni in un incidente sugli sci in Savoia, aveva già una importante carriera alle spalle. Noto, tra l’altro per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent nonché premio César per Juste la fin du monde, era stato notato ancora adolescente dall’attore e regista Michel Blanc che lo aveva scelto per il suo Embrassez qui vous voudrez nel 2002. Per quel film Ulliel venne nominato per la prima volta ai César come migliore promessa maschile. Sulla scena internazionale, è stato anche il protagonista di Hannibal Lecter – Le origini del male diretto nel 2007 da Peter Webber. Ecco cinque film per ricordarlo.

Cinque film per ricordare Gaspard Ulliel

1. Les Egarés -Anime erranti 2003

Con Les Egarés di André Téchiné, Ulliel ottiene il primo grande ruolo al fianco di Emmanuel Béart. L’interpretazione gli vale una seconda nomination ai César come promessa maschile. Nel film Ulliel è Yvan, un ragazzo analfabeta in fuga dai tedeschi che stanno avanzando a Parigi. Sulla strada incontra una istitutrice, Odile, con due figli. Il piccolo gruppo trova riparo in una casa abbandonata. Yvan procura il cibo per tutti e Odile gli insegna a leggere e scrivere. Tra i due scatta la passione.

2. Un long dimanche de fiançailles – Una lunga domenica di passioni ( 2004)

Il César per migliore speranza maschile arriva con Un long dimanche de fiançailles (Una lunga domenica di passioni) diretto da Jean-Pierre Jeunet nel 2004. Ulliel è un soldato della Grande Guerra dato morto al fronte. L’unica a non crederlo è la fidanzata (Audrey Tautou) che si rifugia nella speranza che sia ancora vivo.

3. Saint Laurent – 2014

Gaspard Ulliel, figlio di stilisti, interpreta Yves Saint Laurent nel biopic diretto da Bertrand Bonello che si concentra sul periodo d’oro del designer che va dal 1967 al 1976. Bonello scelse Ulliel tra una ventina di aspiranti al ruolo. Per girare il film e assomigliare il più possibile al celebre coutourier perse 12 chili.

4. Juste la fin du monde – È solo la fine del mondo (2016)

Con È solo la fine del mondo (Juste la fin du monde) scritto e diretto da Xavier Dolan nel 2016, Ulliet vince il César come migliore attore. Nel film interpreta uno scrittore che torna nel suo paese natale dopo 12 anni di assenza per annunciare alla famiglia, con la quale aveva tagliato i ponti, che sta per morire.

5. Eva – 2018

In Eva di Benoît Jacquot, Gaspard Ulliel è Bertrand, un promettente scrittore innamorato di una misteriosa e pericolosa femme fatale (Isabelle Huppert).