Gaspard Ulliel, chi era l’attore francese morto in un incidente sugli sci

La Francia dice addio all’attore Gaspard Ulliel, vittima a 37 anni di una brutta caduta sugli sci sulle piste di Rosières. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma potrebbe esserci stato uno scontro con un altro sciatore alla base di quanto accaduto. Nonostante l’immediato arrivo degli elisoccorsi, che lo hanno portato al centro ospedaliero universitario di Grenoble, Ulliel non ce l’ha fatta.

Chi era Gaspard Ulliel, attore francese scomparso a 37 anni

Attore e modello francese, Gaspard Ulliel è nato il 25 novembre del 1984. La prima esperienza nel mondo di cinema e tv è arrivata già durante il liceo, quando è stato selezionato per la serie televisiva Une femme en blanc. Nel 1999 arriva il primo lungometraggio, quando viene scelto per entrare a far parte del cast di Alias. Dopo il diploma ha studiato cinematografia all’Università di Saint-Denis e ha continuato a recitare, con ruoli in vari telefilm con Juliette e Julien L’apprenti. La sua carriera inizia a prendere forma tra il 2003 e il 2005, con tre nomination al Premio César per la migliore promessa maschile, vinto proprio al terzo tentativo grazie a Una lunga domenica di passioni. Nel 2007 arriva uno dei ruoli per cui è ricordato, quello del criminologo protagonista del film Hannibal Lecter – Le origini del male. Dopo aver girato i film Una diga sul Pacifico ed Eva, diventa il testimonial del profumo maschile Blue de Chanel, diventando il protagonista dello spot diretto da Scorsese. Poi nel 2014 interpreta Yves Saint Laurent nell’omino film basato sulla vista del celebre stilista.

Gaspard Ulliel, il saluto del primo ministro Jean Castex

Anche il primo ministro francese, Jean Castex, ha ricordato il giovane attore francese. «Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui», ha scritto su Twitter. «Si amavano follemente. È con il cuore pesante che ora rivedremo le sue interpretazioni più belle e incontreremo il suo sguardo. Perdiamo un attore francese».