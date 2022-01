Non solo Gaspar Ulliel, dieci attori di Hollywood morti giovani da Brandon Lee a Paul Walker

La scomparsa di Gaspar Ulliel, giovane stella del cinema francese, ha scosso il mondo. L’attore 37enne, già vincitore di due premi César – gli Oscar transalpini – è rimasto, infatti, vittima di un incidente sugli sci ed è deceduto a seguito del trauma cranico riportato. A marzo arriverà postumo il suo ultimo progetto, la serie tv Marvel Moon Knight con Oscar Isaac e Ethan Hawke dove ricoprirà il ruolo di Midnight Man. Ulliel è però solo l’ultimo di una lunga serie di attori morti troppo giovani, che hanno lasciato un enorme vuoto sul grande schermo. Da Chadwick Boseman a Heath Ledger, passando per Brittany Murphy e Brandon Lee, ecco le star di Hollywood che ci hanno lasciato troppo presto redatta da El Paìs.

1. Chadwick Boseman, l’eroe nero dei Marvel Studios

L’ultimo in ordine di tempo è stato Chadwick Boseman. La star di Black Panther è scomparso il 28 agosto 2020 a causa di un cancro al colon. Aveva 43 anni e una carriera a Hollywood probabilmente destinata al successo. Fra i suoi progetti c’era anche l’idea di riprendere il ruolo del re T’Challa dei Marvel Studios, per il quale la casa di produzione ha detto ora che non procederà con un recasting. Durante la sua vita ha interpretato diverse figure della comunità afroamericana, battendosi sempre contro le discriminazioni. Ha ricevuto una nomination postuma agli Oscar per la sua ultima performance in La madre del blues.

2. Anton Yelchin, il bambino prodigio di Hollywood da 60 film

Quattro anni prima di Boseman, il 19 giugno 2016, moriva a 27 anni Anton Yelchin, vittima di un terribile incidente stradale. Un’età simbolica, che lo accomuna a stelle della musica come Jimi Hendrix, Janis Joplin o Amy Winehouse. Celebre per la sua performance nei panni di Checov nella saga reboot di Star Trek, Yechin aveva recitato in oltre 60 film per cinema e televisione. Esordì a Hollywood, infatti, giovanissimo all’età di 10 anni con il medical drama ER.

3. Paul Walker, la star di Fast & Furious

Deve la sua fama a una saga di corse automobilistiche ma, ironia del destino, è morto proprio a seguito di un incidente in macchina. Il 20 settembre 2013, a soli 40 anni, Paul Walker è deceduto a bordo di una Porsche Carrera GT a nord di Hollywood. A guidare non era lui, ma un suo amico – anche lui morto nell’incidente – che ha improvvisamente perso il controllo del veicolo a 150 chilometri all’ora. In quei giorni, Walker era al lavoro su Fast & Furious 7, uscito postumo con un lungo processo di ricostruzione digitale per le scene mancanti grazie all’aiuto del fratello Cody.

4. Brittany Murphy, ombre sul mondo di Hollywood

Fra gli attori morti giovani non si può non citare Brittany Murphy, statunitense figlia dell’italoamericano Angelo Bertolotti. La donna è scomparsa a 32 anni il 20 dicembre 2009, ufficialmente per arresto cardiaco. Da giorni combatteva contro una polmonite, che si sommò a un’anemia. Suo padre, legato alla mafia ma spesso distante dalla figlia, parlò di avvelenamento, ma tutte le prove da lui presentate furono respinte. Brittany aveva appena finito di registrare Something Wicked, ma doveva la sua fama a 8 Mile, Just Married e Sin City.

5. Heath Ledger, l’eterno Joker della saga di Nolan

Il 22 gennaio 2008 Hollywood diceva addio a Heath Ledger. A soli 28 anni, nel suo appartamento domestico, è morto per un’intossicazione accidentale da farmaci, per i quali aveva la prescrizione medica. Aveva appena finito di interpretare Joker ne Il Cavaliere oscuro di Christopher Nolan, per cui vinse poi l’Oscar postumo come “Miglior attore non protagonista”. Indimenticabili anche le sue performance ne I segreti di Brokeback Mountain e Il destino di un cavaliere.

6. Brad Renfro, una carriera vittima della tossicodipendenza

Droga e alcool hanno interrotto, e sempre condizionato, la vita e la carriera di Brad Renfro. L’attore americano è deceduto all’età di 25 anni pochi giorni prima di Ledger, il 15 gennaio 2008. Scoperto da Joel Schumacher, con cui aveva esordito nel 1994 in The Client, deve la sua fama a Ghost World (2001) e all’ultimo lavoro, uscito postumo, Collector. Partecipò anche ad alcuni spot per il mondo dei videogame, vestendo i panni del protagonista di Resident Evil 2, Leon S. Kennedy.

7. River Phoenix, il fratello di Joaquin, amico di Johnny Depp

Il maggiore dei fratelli Phoenix, River, morì a soli 23 anni il 31 ottobre 1993, all’esterno del Viper Room, club in parte di proprietà dell’amico Johnny Depp. A stroncarlo fu un’overdose per colpa di una speedball, poco prima di iniziare a suonare assieme allo stesso Depp e a Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers. Accanto a lui c’erano il fratello Joaquin e la sua ragazza, l’attrice Samantha Harris. Nella sua filmografia a Hollywood si ricordano Vivere in fuga, Belli e dannati e Quella cosa chiamata amore.

8. Brandon Lee, l’improvvisa morte del figlio del mito Bruce

Quello stesso anno, ma il 31 marzo, un incidente interruppe bruscamente la vita e la carriera di Brandon Lee, figlio del mito delle arti marziali Bruce. Cadde sul set de Il Corvo, suo capolavoro, per colpa di una pistola erroneamente caricata con proiettili veri, in una scena che ricorda molto da vicino il recente incidente sul set di Rust. Brandon scomparve esattamente 20 anni dopo suo padre, morto nel 1973 per edema cerebrale mentre lavorava a I 3 dell’Operazione Drago.

9. Sharon Tate, la moglie di Polanski uccisa da Charles Manson

Si risale ben più indietro nel tempo per la morte di Sharon Tate, brillante e bellissima moglie di Roman Polanski. L’attrice di La valle delle bambole fu uccisa l’8 agosto 1969 nella sua casa da alcuni uomini di Charles Manson, uno dei criminali più famosi della storia americana. In suo onore, Quentin Tarantino ha realizzato C’era una volta a… Hollywood, con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie nei panni della giovane interprete.

10. James Dean, l’astro nascente di Hollywood stroncato da un incidente stradale

El Paìs decide di partire, come prima stella di questo speciale elenco, con James Dean. L’attore statunitense morì il 30 settembre 1955 in un incidente stradale mentre si recava al salone dell’auto di Salinas. Fino ad allora aveva avuto modo di lavorare a tre soli film, Gioventù bruciata, Il gigante e La valle dell’Eden. Il suo talento però non passò inosservato, tanto che questi ultimi due progetti gli fruttarono due nomination postume ai premi Oscar e Bafta.