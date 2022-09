Gasdotti Nord Stream, «danni senza precedenti agli impianti»

Le tre linee offshore dei sistemi di gasdotti Nord Stream 1 e 2, fuori servizio a causa della guerra in Ucraina, hanno subito «danni senza precedenti». È quanto denuncia l’operatore della rete, aggiungendo che è impossibile stabilire quando verrà ripristinata la capacità funzionale del sistema: i due gasdotti, secondo le autorità danesi e svedesi, sono stati entrambi improvvisamente colpiti da perdite, molto rare e inspiegabili, nel Mar Baltico.

Per Russia e Germania l’ipotesi del sabotaggio non è da scartare

Nord Stream 1 e 2 collegano la Russia alla Germania: il Cremlino ha già chiesto «un’indagine urgente», parlando di «possibile sabotaggio». Per il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, che non ha escluso alcuna ipotesi, «l’emergenza sulle linee del Nord Stream è un problema che riguarda la sicurezza energetica dell’intero continente». Secondo il quotidiano Tagesspiegel, anche il governo federale tedesco ritiene possibile la teoria del sabotaggio: il calo di pressione nei due gasdotti, registrato ieri a breve distanza l’uno dall’altro, è un po’ troppo per essere una coincidenza. Un sabotaggio potrebbe essere stato commesso soltanto da un attore statale, per mano di sommozzatori della marina o con un sommergibile.

Il gasdotto Nord Stream 2 non è mai entrato in funzione

Di sicuro c’è che il guasto ha fatto schizzare il prezzo del gas ad Amsterdam: 191,5 euro al megawattora, dopo aver un picco di 194,7 euro (+12 per cento). Ieri l’autorità marittima di Copenhagen aveva rilevato una fuga di gas dalla condotta Nord Stream 2, completato a inizio 2022 e mai entrato in funzione: il gasdotto, che corre per 1.200 chilometri nelle acque del mar Baltico, era stato riempito di gas in vista della messa in opera. Le autorità danesi hanno immediatamente messo in allerta le infrastrutture energetiche, innalzando il livello di vigilanza del settore dell’elettricità e del gas al livello arancione, il secondo più alto. Misure concrete per aumentare la sicurezza delle fabbriche e degli impianti dovranno essere messe in atto dalle aziende del settore.