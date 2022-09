Gas, via libera alle bollette mensili: sarà più facile “spalmare” la spesa

Arera ha accolto la richiesta dell’Unione Nazionale Consumatori per quanto riguarda il pagamento delle bollette mensili. In pratica da ora in poi sarà possibile “spalmare” la spesa delle bollette per il gas e in questo modo si potranno versare importi più bassi ma in tempi più brevi.

La modifica sulle bollette mensili del Gas

L’Arera ha deciso di accettare questa proposta avanzata dell’UNC per aiutare i consumatori a far fronte ai costi delle bollette del gas in questo periodo delicato. Giustificando l’approvazione delle bollette mensili, l’Arera ha detto che deve tener conto «dell’esigenza di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell’ambito del servizio di tutela così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di ridistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi».

Inoltre, l’Arera ha deciso di sganciarsi totalmente dal Ttf di Amsterdam per quanto riguarda il prezzo del gas, utilizzando come riferimento per le quotazioni di questa materia prima la media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso PSV italiano. Insomma, una riforma importante che potrebbe essere una soluzione per gli italiani.

Da quando entrerà in atto l’aggiornamento delle tariffe?

Ma da quando si potranno richiedere l’aggiornamento delle bollette mensili per il gas? L’aggiornamento delle tariffe diventerà da quest’autunno mensile, non più trimestrale e il prezzo del gas si staccherà anche dall’elettricità. Questo significa che le variazioni sul prezzo dell’elettricità si potranno identificare in modo preciso rispetto a quelle del costo del gas.

Dunque, questo significa che per la fine del mese, precisamente intorno al 29 settembre, saranno aggiornate le tariffe della luce per i prossimi tre mesi. Cosa succede invece per quelle del gas? Per stabilire il prezzo del gas per il mese di ottobre bisognerà aspettare i primi giorni di novembre. Una novità assoluta per molti, che inizialmente può creare confusione, ma che è facile da comprendere dopo averla sperimentata.