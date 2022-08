Gas russo, Scholz accusa Mosca: «Blocca la consegna della turbina del Nord Stream»

Olaf Scholz ha accusato la Russia di essere responsabile del blocco della consegna di una turbina, che è attualmente in Germania e senza la quale, secondo Mosca, il gasdotto Nord Stream 1 non può funzionare normalmente. «Non c’è motivo per cui la consegna non debba avvenire», ha dichiarato il cancelliere tedesco. In assenza della turbina, che è stata per un periodo in riparazione in Canada, la Federazione Russa ha ridotto il volume delle sue forniture di gas alla Germania. «Mosca deve solo fornire le informazioni doganali necessarie per il trasporto in Russia», ha aggiunto Scholz.

Il pressing della Germania per far rientrare la turbina dal Canada

Il colosso energetico russo Gazprom ha motivato la riduzione delle consegne di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1, avvenuta a partire da giugno, proprio con il mancato ritorno dell’unità dal Quebec, dove era in riparazione. La decisione del governo di Ottawa di restituire la turbina alla Germania, dopo il pressing di Berlino, aveva mandato su tutte le furie l’Ucraina, che da parte sua aveva invece invitato il Canada a non effettuare la restituzione della turbina, in quanto avrebbe indebolito le sanzioni contro Mosca. Alla fine, la turbina è tornata in Europa, ma non ha ancora raggiunto la sua destinazione finale.

Nord Stream 1, al momento la fornitura è ridotta al 20 per cento

E l’arrivo della turbina a “casa” servirebbe come il pane alla Germania, visto che a fine luglio, le consegne tramite il gasdotto sottomarino Nord Stream 1 sono state ridotte al 20 per cento della capacità, circa 33 milioni di metri cubi. «Secondo le istruzioni di Rostekhnadzor (l’agenzia federale russa per le valutazioni tecniche, ndr) e tenendo conto delle condizioni tecniche, Gazprom interrompe il funzionamento di un altro motore a turbina a gas Siemens», ha reso noto il colosso energetico russo.