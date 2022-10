Gas russo, azzerate le forniture all’Italia

In Italia non arriva più gas russo. Ne ha dato notizia il gruppo Eni, titolare dei contratti con Gazprom, il colosso energetico controllato dal governo di Mosca. Non arriva più gas In Italia dalla Russia: «Gazprom ha comunicato che non è in grado di confermare i volumi di gas richiesti per oggi, considerato che non è possibile fornire gas attraverso l’Austria». Ufficialmente, alla base dello stop c’è un problema tecnico: i flussi che passano dal gasdotto, che attraversa Ucraina, Slovacchia e Repubblica Ceca, si fermano appunto in Austria. Ma, vista la situazione attuale, non è da escludere che la versione ufficiale sia di facciata e che si tratti, in realtà, di una ritorsione da parte del Cremlino.

La comunicazione da parte di Eni: problemi al confine con l’Austria

«A partire da oggi Gazprom non sta più consegnando il gas ad Eni poiché, stando alle sue comunicazioni, non sarebbe in grado di ottemperare agli obblighi necessari per ottenere il servizio di dispacciamento di gas in Austria dove dovrebbe consegnarlo», ha spiegato un portavoce del Cane a sei zampe. «Ci risulta però che l’Austria stia continuando a ricevere gas al punto di consegna al confine Slovacchia/Austria. Stiamo lavorando per verificare con Gazprom se sia possibile riattivare i flussi verso l’Italia».

L’Italia da mesi importa solo il 10 per cento del gas dalla Russia

Da questa mattina, dal punto di accesso al passo del Tarvisio, non entra un metro cubo di gas. Ma nessun allarme: già da un paio di mesi i flussi non superano i 20 milioni giornalieri, circa il 10 per cento del fabbisogno. Il gas “mancante”, in questo periodo, è stato ampiamente compensato dagli arrivi dall’Algeria che hanno ormai raggiunto gli 80 milioni di media quotidiana. La sospensione delle forniture dal Tarvisio non cambiano quindi al momento la situazione in modo significativo.