Guerra in Ucraina, la Russia minaccia di bloccare il gas in Europa

Mentre l’Unione europea si interroga su nuove sanzioni da applicare alla Russia, conseguenza dell’invasione all’Ucraina, è Mosca a fare il primo passo. Il Cremlino, infatti, nelle scorse ore si è detto disposto a tagliare le forniture di gas all’Europa. Uno scenario che complicherebbe non poco la situazione di diversi Paesi, Germania e Italia in testa, che più di altre dipendono dalla materia prima russa. A farlo sapere il primo ministro russo Aleksandr Novak. Quest’ultimo ha spiegato che uno stop sarebbe possibile attraverso la chiusura del gasdotto Nord Stream1. Il provvedimento, comunque, al momento rimane nel campo delle possibilità, ha aggiunto Novak. «In seguito alle accuse infondate nei confronti della Russia circa una crisi energetica in Europa e ai provvedimenti unilaterali sul gasdotto Nord Stream 2, abbiamo tutto il diritto di prendere una una decisione corrispondente e imporre un embargo del gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Per il momento, tuttavia, è solo un’ipotesi», ha affermato in un intervento trasmesso sulla televisione di Stato russa.

