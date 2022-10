Regno Unito, via al razionamento energetico per evitare i blackout

No, vestirsi col dolcevita anche in casa, copiando la moda lanciata in modo subdolo e un po’ maldestro dal presidente francese Emmanuel Macron, non ci salverà dall’inverno senza gas. Servono aiuti alle famiglie contro il caro bollette e qualche accorgimento per limitare il consumo energetico. Ci sta pensando anche il Regno Unito, nonostante le smentite della premier Liz Truss, che però non sono molto affidabili: del resto aveva assicurato anche che avrebbe tagliato le tasse ai ricchi, salvo poi rimangiarsi tutto. Ora, secondo documenti esclusivi finiti in possesso del Guardian, i ministri britannici stanno discutendo su come lanciare una campagna di informazione pubblica per incoraggiare le famiglie a ridurre il loro consumo di energia questo inverno. I timori per possibili blackout invernali preoccupano non poco il governo: alle famiglie potrebbe essere chiesto di abbassare i termostati e di utilizzare lavastoviglie e lavatrici durante la notte e nei momenti in cui la domanda di energia è minore. Tutte misure su cui stanno discutendo il dipartimento commerciale, le società energetiche e l’operatore di rete National Grid. La questione è anche politica, perché la neo prima ministra Truss che non ha intenzione di dire agli inglesi «come vivere la loro vita». Ma presto dovrà farsene una ragione e cambiare idea.

L’autorità di regolamentazione dell’energia lancia l’allarme

L’idea sarebbe quella di affidare a un servizio gestito da National Grid il compito di contattare i consumatori per fornire consigli sul loro consumo di energia: già adesso sono avvisati tramite messaggio, telefonata o e-mail quando la loro elettricità si interrompe. Per evitare i blackout dovrebbe dunque essere messa in piedi una campagna di sensibilizzazione per alleviare la pressione sulle forniture di energia durante i mesi più freddi. Finora i ministri si erano opposti a questa soluzione, lasciando l’uso di gas ed elettricità alla libera decisione dei cittadini. Ma l’autorità di regolamentazione dell’energia ha confermato l’esistenza di un «rischio significativo» di carenza di gas questo inverno a causa della guerra in Ucraina, nonostante l’aumento delle scorte in Europa. Motivo per cui bisogna intervenire in fretta.

La Norvegia pronta a limitare le esportazioni di gas

Il Regno Unito era convinto di poter essere in grado di soddisfare la sua domanda di energia nei prossimi mesi. Ma poi la Norvegia ha ammesso che potrebbe dare la priorità all’approvvigionamento del suo mercato interno rispetto all’esportazione. E gli inglesi hanno drizzato le antenne. L’analisi del governo prevede che la Gran Bretagna potrebbe subire interruzioni di corrente per quattro giorni a gennaio se ci fossero carenze di gas e un clima particolarmente rigido. La situazione è peggiorata dopo l’incidente (o sarebbe meglio dire il sabotaggio dei russi) che ha interessato i gasdotti del Nord Stream sotto il Mar Baltico. I governi europei stanno tentando in tutti i modi di ridurre i consumi, incluso il divieto di docce calde in alcune parti della Germania o il già citato patetico tentativo dei ministri francesi di sensibilizzare i cittadini indossando abiti pesanti.

La premier Truss e quel tetto di 2.500 euro l’anno sulle bollette

C’è da dire che il Regno Unito è molto meno dipendente di alcuni altri Paesi europei dal gas russo, ma la corsa ai rifornimenti causata dalla guerra in Ucraina potrebbe comunque scatenare un effetto a catena sulle forniture britanniche. Tanto che Londra sta lavorando con Qatar e Norvegia con l’obiettivo di acquistare gas in grandi quantità a un prezzo concordato per più di un decennio. E pazienza se gli obiettivi di decarbonizzazione potrebbero andare a farsi benedire. Ci si è messa anche la premier Liz Truss a creare confusione, facendo intendere che le famiglie non avrebbero pagato più di 2.500 sterline all’anno (circa 2.800 euro) sulle bollette energetiche, indipendentemente dal loro utilizzo. In effetti quella cifra si riferisce a una bolletta tipica per una famiglia media. Ma di certezze, guardando a questo inverno, non ce ne sono.