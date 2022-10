Gas, price cap dinamico: cos’è e come funziona la proposta dell’Italia

Un price cap “dinamico” sul metano russo: è questa la proposta di Italia, Grecia, Polonia e Belgio per gestire il rincaro del gas e far fronte all’emergenza energetica. Il documento sarebbe già al vaglio degli Stati membri dell’Unione Europea. Ecco in cosa consiste l’idea.

Gas, price cap “dinamico”: a cosa serve?

Italia, Grecia, Polonia e Belgio, hanno redatto un documento informale in cui illustrano il Price cap “dinamico”. Si tratta di una proposta per gestire il rincaro del gas russo che prevede la fissazione di un “valore centrale” da rivedere regolarmente in base alle variabili di mercato. Rispetto a questo si farebbero anche predizioni sui possibili rialzi o ribassi nei diversi hub europei. L’idea “sofisticata”, come l’ha definita il Commissario all’Economia Ue Paolo Gentiloni, già oggi potrebbe finire al vaglio dei 27 nel vertice in programma al Congresso di Praga.

Come funziona?