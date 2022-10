Gas, storico accordo Israele-Libano per la spartizione dei confini marittimi

Il presidente della Repubblica del Libano Michel Aoun ha firmato a Beirut parte dei documenti necessari per formalizzare l’accordo con Israele, paese formalmente nemico, per la definizione del confine marittimo tra i due stati e la conseguente spartizione delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale. Un’intesa storica che mette fine ad una trattativa iniziata nel 2020 e proseguita fino ad oggi.

Accordo tra Libano e Israele sul gas

L’annuncio della firma è giunto in una conferenza stampa congiunta tra il vice presidente del parlamento libanese, Elias Abou Saab, e l’inviato speciale americano Amos Hochstein. Il primo ha precisato che la seconda parte dei documenti che saranno scambiati con Israele – grazie agli Stati Uniti – sarà firmata da delegati libanesi oggi pomeriggio nella base Onu di Capo Naqura, situata lungo la Linea Blu di demarcazione tra i due paesi. Durante la cerimonia, le due delegazioni israeliana e libanese siederanno in due stanze distinte e non si incontreranno: un modo per ribadire che l’accordo non è da percepirsi come una normalizzazione dei rapporti tra i due stati (belligeranti da decenni).

«Questo è un successo politico. Non tutti i giorni un paese nemico riconosce Israele, con un accordo scritto e di fronte alla comunità internazionale», ha commentato il premier libanese Yair Lapid. Si chiude così una trattativa iniziata ormai due anni fa che potrebbe avere conseguenze anche per l’Italia. In quell’area è infatti situato il giacimento Leviathan che, se venisse realizzato il gasdotto Poseidon con sbarco previsto ad Otranto (avviato e mai completato), potrebbe avere un ruolo strategico per noi.

Cosa prevede

Per quanto riguarda i contenuti dell’intesa, questa prevede che il Libano riceva la maggior parte del giacimento di Qana e che ad Israele vada una quota dei futuri profitti e il controllo totale sul giacimento di Karish. Una questione che potrebbe rendere più complessa l’attuazione dell’accordo riguarda l’attività dei due giacimenti: se da una parte Tel Aviv potrà godere da subito delle entrate provenienti da Karish, l’attivazione di quello di Qana richiederà del tempo.