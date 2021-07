Tokyo 2020, argento per Garozzo nel fioretto individuale

Daniele Garozzo ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto individuale. Lo schermidore siciliano, oro a Rio 2016, ha perso la finale contro Cheung Ka Long di Hong Kong per 15-11. L’asiatico ha dominato la prima frazione con un parziale di 10-5 per poi subire la mini-rimonta dell’italiano, portatosi sul 10-9. Non è servito perché, anche a causa di qualche piccolo fastidio fisico, Garozzo non è più riuscito a controsorpassare il rivale, che ha chiuso con relativa semplicità. Sempre oggi, Garozzo aveva battuto il francese Enzo Lefort (15-10) e il giapponese Takajiro Shikine (15-9). Quella del siciliano è la nona medaglia conquistata dall’Italia in questi tre giorni di Olimpiade, un record nella storia azzurra nelle prime 72 ore dei Giochi. Dopo 41 anni, però, non conquistiamo un oro nella scherma individuale: non succedeva dalle Olimpiadi di Mosca 1980. Adesso, con l’inizio del torneo a squadre, la possibilità di rimpolpare il bottino.

Chi è Daniele Garozzo

Tra i migliori schermidori italiani, Garozzo ha iniziato a tirare nel Club scherma Acireale con il maestro Domenico Patti. Nel 2008 ha vinto il Cadet World Championship tenuto sempre ad Acireale, nel 2011 e nel 2012 ha vinto l’argento ai mondiali Junior. Nel 2015 ha vinto la sua prima medaglia ai campionati europei di Montreux (Svizzera), perdendo in finale contro il connazionale Andrea Cassarà. Ai Mondiali di Mosca dello stesso anno ha conquistato il suo primo oro nel fioretto a squadre.

Nel 2016 è arrivata la soddisfazione più grande della carriera, con la vittoria alle Olimpiadi di Rio nel fioretto individuale sull’americano Alexander Massialas valsa la medaglia d’oro, nel primo torneo a cinque cerchi della sua carriera. L’anno dopo è diventato campione europeo dopo aver sconfitto il russo Timur Safin in finale a Tblisi. Sempre nel 2017, a Lipsia, ha conquistato il bronzo individuale e l’oro a squadre, medaglia che ha replicato anche ai Mondiali di Wuxi nel 2018. Ancora nel 2018, agli Europei, ha vinto due argenti nel fioretto individuale e in quello a squadre.