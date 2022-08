Il Consiglio di Sato riassegna Strada dei Parchi all’Anas

Sorge spontanea la domanda: che rapporti ci sono tra Roberto Garofoli e Diego Sabatino? Cioè tra il Consigliere di Stato, in questo momento sottosegretario alla presidenza del Consiglio (per l’ordinaria amministrazione, teoricamente), e il Consigliere di Stato presidente della sezione Quinta del medesimo organismo. Già, perché su richiesta di Palazzo Chigi, e nonostante le riserve del Ministero delle Infrastrutture, l’Avvocatura dello Stato venerdì scorso, 29 luglio, intorno alle 22 aveva presentato al Consiglio di Stato una corposa richiesta di “sospendere la sospensiva” imposta per ben due volte nel giro di pochi giorni dal Tar del Lazio agli effetti del decreto del Governo con cui si era deciso di “espropriare” alla società Strada dei Parchi del Gruppo Toto la concessione delle autostrade A24 e A25 per passarne all’Anas la gestione. Guarda caso quel giorno era di turno il consigliere monocratico Sabatino, il quale deve aver lavorato tutta la notte per leggere le carte – comprese ovviamente quelle del collegio di avvocati di SdP, di cui però non si fa alcuna menzione nel provvedimento – e sentenziare poi alle 11 del giorno successivo, ovvero sabato 30 luglio, che il Tar ha torto e che la gestione della Roma-L’Aquila-Pescara va ridata per la seconda volta in un mese all’Anas.

La velocità del Consiglio di Stato nel decretare il ritorno in Anas

Decreto, quello del giudice monocratico Sabatino – che dovrà essere confermato dal collegio giudicante dello stesso Consiglio di Stato il 25 agosto – che è poi stato reso noto nella mattinata di lunedì 1 agosto. Cosa che ha messo di nuovo in moto il processo di immediato trasferimento della gestione operativa delle autostrade all’Anas – che a quanto è dato sapere, la considera una iattura, specie nel periodo delle ferie di agosto – dopo che era già accaduto nella notte tra il 7 e l’8 luglio e la cosa era durata quattro giorni, giusto il tempo necessario al Tar per sospendere gli effetti del decreto governativo (decisione poi ribadita il 28 luglio) Tutto questo incredibile ping-pong – che rischia di mettere in pericolo il buon funzionamento delle autostrade, tanto più in un periodo di intenso traffico vacanziero – è accaduto nonostante fosse già stata fissata per il 20 settembre l’udienza del Tar del Lazio per il giudizio di merito. Cioè per decidere la cosa più importante: se sussistano davvero oppure no le inadempienze del concessionario SdP nell’esercizio della concessione di cui il Ministero lo accusa.

Rispetto ai Benetton due pesi e due misure

È l’applicazione del famoso (famigerato?) articolo 35 della legge del 2019 che l’allora governo di Giuseppe Conte fece subito dopo il disastro del ponte Morandi a Genova, con cui il concedente può cacciare anzitempo il concessionario a fronte di suoi comportamenti inadeguati. La norma era stata scritta per mandar via con ignominia i Benetton, ma non fu mai applicata nonostante i 43 morti del ponte (anzi, Aspi è stata rinazionalizzata spendendo oltre 8 miliardi). Ora la si vuole applicare ai Toto, nonostante su quelle autostrade che non sia mai successo nulla. Il tutto per ridare la A24 e A25 all’Anas, che vanta invece una lunga lista di viadotti e cavalcavia incidentati. E alla quale nel 2000 furono sottratte ed essere privatizzata dopo che si erano verificati ben due default consecutivi. Ma forse questo il consigliere di Stato Garofoli non lo ricorda.