Gareth Bale dice basta: l’ex Real Madrid si ritira a 33 anni

Gareth Bale dice basta con il calcio. Il calciatore gallese decide di abbandonare il campo dopo la sua ultima esperienza con la maglia del Los Angeles FC dove ha vinto la MLS, la massima lega calcistica statunitense. In carriera Bale ha militato per Southampton, Tottenham, Real Madrid e LAFC.

L’annuncio di Gareth Bale

Gareth Bale ha voluto annunciare il suo addio al calcio attraverso un lungo comunicato pubblicato sui social. In questo comunicato si legge: «Dopo attente e ponderate considerazioni, annuncio il mio ritiro immediato dal calcio di club e internazionale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita, il massimo in 17 stagioni, impossibile da replicare, e non importa cosa mi riserva il prossimo capitolo. Dal mio primissimo tocco al Southampton all’ultimo con LAFC e tutto il resto, ha plasmato una carriera da club di cui sono immenso orgoglio e gratitudine».

Bale ha anche voluto ricordare le sue partite con la nazionale del Galles: «Giocare 111 match con la mia nazionale e diventarne il capitano era un sogno, che si è trasformato in realtà. Mostrare la mia gratitudine a tutti coloro che hanno fatto la loro parte in questo viaggio, sembra impossibile. Mi sento in debito con molte persone per avermi aiutato a cambiare la mia vita e plasmare la mia carriera in un modo che non avrei mai potuto sognare quando ho iniziato a 9 anni».

La carriera del calciatore

Gareth Bale ha giocato con quattro club nel corso della sua carriera. Ha esordito a soli 16 anni con il Southampton prima di trasferirsi al Tottenham. A Londra è esploso, prima come terzino e poi come esterno alto di attacco. Si è trasferito al Real Madrid e qui ha vinto praticamente tutto conquistando 5 Champions League, 3 campionati spagnoli, 4 Mondiali per club e 3 Supercoppe Uefa.

Gli ultimi anni li ha trascorsi tra Tottenham e Real Madrid prima di trasferirsi a Los Angeles dove ha vinto la MLS. Poi il ritiro, a soli 33 anni, chiudendo così una carriera straordinaria nella quale è riuscito a diventare anche il capitano della nazionale gallese.