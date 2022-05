Garbologia, la scienza che studia i rifiuti per scoprire le abitudini delle persone

Dimmi cosa butti nella pattumiera e ti dirò chi sei. Per quanto poco invitante possa sembrare, la spazzatura di una persona, anche quando è colma di rifiuti nauseabondi, può rivelare interessanti dettagli sul suo conto. Che siano frammenti di cibo, vecchi giornali o i contenitori in plastica delle creme per la skincare mattutina, gli scarti che finiscono nei bidoni della raccolta differenziata nascondono un inedito repertorio di informazioni sulle abitudini e sui comportamenti di ognuno di noi. E, negli ultimi anni, hanno catturato l’attenzione di una categoria di ricercatori sui generis: analizzandoli con cura, i ‘garbologi’ – dall’inglese Garbology – ricavano un quadro generale della personalità del soggetto a cui appartengono e talvolta, da un mucchio di cartacce, sono riusciti addirittura a ricostruire segreti politici.

Che cos’è e di cosa si occupa la garbologia

«C’è qualcosa di insolitamente piacevole nello studiare la spazzatura di qualcuno», ha raccontato l’antropologo Thomas Hylland Eriksen in un’intervista alla Bbc, «nessuno ci crede ma ti consente di avere una prospettiva privilegiata su alcuni degli aspetti più nascosti della vita di una persona». Il termine Garbology è stato coniato nel 1970 dallo scrittore e attivista americano A.J Weberman ma fu solo per merito di William Rathjie che riuscì, qualche anno dopo, ad approdare nel mondo della scienza. Fu proprio lui a guidare il noto Tucson Garbage Project, uno studio che ha portato il suo team a perlustrare le discariche di Tucson, in Arizona, per ricavare dagli scarti una panoramica sui residenti. Ma non è tutto: nel corso del lavoro, Rathjie pensò bene anche di confrontare il contenuto dei secchi dell’immondizia e le dichiarazioni dei diretti interessati sulle loro abitudini alimentari attraverso un sondaggio. Dai risultati raccolti, si scoprì che i candidati avevano minimizzato, forse per vergogna, le quantità di cibo spazzatura e bevande gassate che erano soliti consumare.

Garbologi a servizio della storia

L’applicazione della garbologia, tuttavia, non si è limitata al campo scientifico. Nei decenni successivi, sono stati diversi gli esperti in materia che hanno collaborato con storici e politologi, mettendo a disposizione le proprie competenze per la valutazione di reperti poco canonici. Proprio come è accaduto tra 1990 e 2000, quando un gruppo di studiosi della Simon Fraser University ha capito quanto pile di vecchi documenti abbandonati da casalinghe e funzionari locali li avrebbero aiutati a recuperare pezzi fondamentali della Rivoluzione Culturale Cinese.

«All’epoca eravamo davvero frustrati perché gli archivi ufficiali erano inaccessibili e rintracciare il materiale sembrava un’impresa impossibile», ha raccontato Jeremy Brown, uno dei membri della squadra, «così, un giorno, ho pensato di provare a fare un giro nei mercatini delle pulci di Tianjin per andare alla ricerca di atti abbandonati a poco prezzo. Sono tornato anche nei weekend successivi e, ogni volta che mi vedevano arrivare, mi mostravano tutto quello che avevano messo da parte per me, separandolo dai mucchi di spazzatura da smaltire». È stato proprio grazie a questa intuizione che Brown è riuscito a mettere le mani su cartelle di documenti che mostravano nero su bianco come la deportazione dei cittadini dalle aree urbane a quelle rurali, ad esempio, fosse stata opera dei governi locali. «Quel ritrovamento è stato provvidenziale. E pensare che era destinato al macero».

Alla scoperta dei segreti della Corea del Nord e dell’Iran

Di recente, invece, i garbologi sono stati adoperati per svelare i segreti della Corea del Nord. A febbraio, un docente universitario sudcoreano ha raccolto più di 1400 involucri di articoli prodotti a Pyongyang ed esportati nel resto della nazione e ha dimostrato come, nonostante le confezioni colorate potessero far pensare a un rinascimento culturale, in realtà era tutto e solo parte di una raffinata campagna pubblicitaria volta a nascondere le restrizioni che continuano a limitare la routine quotidiana delle persone. O ancora, in Iran, l’archeologa Leila Papoli-Yazdi è partita dal contenuto di cassonetti pubblici e pattumiere domestiche per individuare le differenze tra gli abitanti dei vari quartieri e a fotografare l’evoluzione che, negli ultimi tempi, ha coinvolto il tessuto demografico.

Business e spazzatura

Oltre che sull’ambito accademico, ovviamente, la garbologia ha esercitato una certa influenza anche sulle imprese. È il caso del brand britannico di yogurt Ski che, nonostante negli Anni 70 spiccasse tra i più amati dal pubblico, soffriva la presenza di competitor come Prize e Cool Country. Così, l’allora product manager Stephen Logue firmò una partnership con la società Audits of Great Britain per svolgere un ‘sondaggio sul cestino dei rifiuti’. Migliaia di famiglie furono pagate per riporre gli imballaggi di prodotti abitualmente consumati in casa, tra cui lo yogurt, in un contenitore apposito che, ogni giorno, veniva svuotato e analizzato. Da un rapido esame, gli esperti ricavavano quali marchi se la cavassero meglio in termini di business. «Per quanto strana, si rivelò un’ottima idea», ha sottolineato Logue, «fu da quella prova che capimmo che Sky stava lavorando bene». E l’appeal di questa tecnica, per quanto antiquata, non è mai tramontato: ancora oggi, infatti, sono diversi i consulenti di marketing delle aziende che la consigliano per monitorare i consumi della popolazione e dividerli per target.

Occorre lavorare contro gli sprechi

Ci sono poi considerazioni di carattere etico. L’enorme volume di spazzatura prodotta ogni giorno dimostra come la nostra società sia ancora molto poco sostenibile e troppo attaccata al consumo. «In sostanza, non è altro che lo specchio di come la civiltà contemporanea, nonostante creda di essersi data un limite, continui a vivere a ruota libera senza alcun occhio di riguardo per l’ambiente», ha aggiunto Eriksen. Una sentenza che, seppur all’apparenza tranchant, è confermata dal fatto che una buona percentuale degli scarti finisce nell’ambiente danneggiando l’uomo e l’ecosistema. Ecco perché, oltre che a fini scientifici, la garbologia dovrebbe essere sfruttata anche nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico, per invitarlo a consumare meno e a smaltire meglio.