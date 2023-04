New York, garage crollato a Manhattan: un morto e quattro feriti

Intorno alle 16:15 locali, le 22:15 in Italia di ieri, a Manhattan (New York) è crollato un garage. I pavimenti di un edificio con tre piani hanno ceduto e, di conseguenza, sono cadute tutte le auto che erano parcheggiate in quel momento. A causa del crollo, ad ora, ci sarebbero quattro feriti e un morto.

Garage crollato a Manhattan

L’incidente è avvenuto a Lower Manatthan, in un edificio di Ann Street. Il garage in questione si trova nei pressi della Pace University, a circa 800 metri dalla New York Stock Exchange. Solitamente è frequentato dai membri del dipartimento dello sceriffo di New York che lì parcheggiano i propri veicoli, come ha rivelato lo sceriffo di New York City, Anthony Miranda. Il secondo piano della struttura è crollato sul primo e le immagini circolate sui social media mostrano auto distrutte, una grande voragine nel pavimento e una nuvola di fumo alzarsi dall’edificio.

«Per quanto ne sappiamo, finora abbiamo sei persone (sei lavoratori nell’edificio) legate al crollo», ha riferito il capo delle operazioni dell’FDNY John Esposito, con un lavoratore che è rimasto intrappolato su uno dei piani superiori. L’FDNY è riuscito ad evacuare quella persona sul tetto di un altro edificio e da lì è stata poi portata via. Il sindaco della metropoli Eric Adams si è recato sul luogo dell’incidente a meno di un chilometro dalla Borsa per vedere con i propri occhi cos’era accaduto.

Le vittime e i soccorsi

L’operazione di salvataggio è stata molto pericolosa a causa dell’instabilità dell’edificio e i pompieri stessi, che erano inizialmente entrati nell’edificio, sono stati costretti a ritirarsi a causa del rischio. Quattro dei feriti sono stati ricoverati in ospedale mentre il sesto è voluto andare a casa di sua spontanea volontà. I Vigili del Fuoco intervenuti sono riusciti a individuare rapidamente le persone coinvolte con l’uso di droni e di un cane robot. La vittima, deceduta sul posto, sarebbe un operaio che stava lavorando nell’edificio.