Chi si ricorda di Enrico Garaci? Nel 1989 spuntò all’improvviso, candidato improbabile alla carica di sindaco di Roma inventato dalla Democrazia Cristiana (o quel che ne restava del partito) dopo Tangentopoli e dintorni. Indicato come “il signor Nessuno”, restò tale per mancanza di appeal: per la cronaca, le elezioni capitoline furono quelle vinte da Franco Carraro, messo in campo con le insegne del Partito Socialista Italiano (con i Mondiali di Calcio imminenti) e scelto anche dalla Dc con il vecchio pentapartito della prima repubblica. Giampaolo Pansa scrisse un pezzo da antologia, su Repubblica, tracciando un ritratto memorabile di Garaci: “La faccia è giusta. Non untuosa alla Giubilo. Non squadristica alla Sbardella. Non da barbudo fanatico alla Cesana. Una bella faccia aperta, da bravo studente venuto su bene sino a diventar rettore, capelli poco più che all’umberta, sorriso prudente-leale.

Il signor Nessuno della politica romana

Sarà un’acqua cheta di pura razza andreottiana? Forse sì, ma chi può dirlo al primo colpo? D’altro si vede una buona stazza, alto-massiccia, però non greve. Incassa le domande con attenzione riflessiva. Dà risposte sagge-caute-evasive. Smussa gli angoli. Glissa. Pattina. Concilia. Talvolta, addirittura, ride. Anzi, si presenta subito ridendo con allegria: Eccomi qua, sono il signor Nessuno…. Già, il signor Nessuno della politica romana, ovvero il professor Enrico Garaci, 47 anni, due figli, cattedratico di microbiologia, rettore della seconda Università di Stato, fresco capolista democristiano nella battaglia per Roma ancorché quasi sconosciuto alla lotta partitica”.

Tra gli esperti del Crea sotto l’egida del Ministero delle politiche agricole

Di anni ne sono passati tanti, siamo nel 2021 (ancora), e Garaci è sempre lì, con nuovi incarichi che lo attendono., sulla scia dei successi universitari conquistati passo dopo passo, senza clamore: classe 1942, pronto a compiere la bellezza di 80 anni il prossimo 23 aprile, è uno dei nominati tra gli esperti del comitato scientifico del Crea insieme a Gino Bella, Giorgio Calabrese, Hellas Cena, Manuela Giovannetti, Giulio Malorgio, Ilaria Pertot, Michele Pisante, Giulio Bonati, Stefano Fabiani, Giuseppe Mazza e Catello Pane. E il consiglio scientifico resterà in carica per quattro anni. Già, ma cos’è il Crea? E’ il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ed è posto sotto l’ombrello del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, quello guidato dal grillino Stefano Patuanelli. Presidente del Crea è Carlo Gaudio, da non confondere con il più noto fratello Eugenio, già rettore dell’Università La Sapienza di Roma (e diventato popolarissimo dopo aver rifiutato l’incarico di commissario alla sanità in Calabria, proposto dall’allora premier Giuseppe Conte, perché “mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare”, disse a Repubblica). Gaudio è stato designato presidente del Crea dall’allora titolare del dicastero, Teresa Bellanova. Per una pura coincidenza, Alessandro El Motassime, figlio della Bellanova, all’università in qualità di studente di medicina, è stato allievo di Carlo Gaudio, professore e primario di cardiologia. Ma si sa, il mondo è piccolo. E pure Garaci ne è al corrente.