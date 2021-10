Game of Talents stasera 26 ottobre su Tv8: cosa sapere del nuovo show di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese abbandona i fornelli e debutta come conduttore. Stasera 26 ottobre e a seguire ogni martedì alle 21,30 su Tv8, lo chef sarà alla guida di Game of Talents. Accanto a lui due pilastri della televisione e di Sky come Mara Maionchi, per anni giudice di X Factor, e Frank Matano, già visto in Italia’s Got Talent.

Il nuovo prime time show di Tv8, prodotto da Fremantle, andrà in onda in prima tv assoluta per sei puntate che ricalcheranno il format già collaudato in Spagna. «Dopo anni e tanti programmi di cucina, questo gioco mi consente di usare la mia chiave ironica in più campi», ha dichiarato Borghese in conferenza stampa. «E comunque, un pizzico di cucina me la sono portata dietro fra menu dei talenti e plateau gastronomici».

Game of Talents, scaletta e manche del talent show stasera 26 ottobre su Tv8

Ogni puntata si caratterizzerà di due squadre, capitanate da Mara e Frank, le quali si sfideranno per indovinare il peculiare talento di dieci perfomer prima che gli stessi si esibiscano sul palcoscenico. Ad ogni risposta esatta, ogni team guadagnerà una somma in denaro che andrà a formare un montepremi finale. Ogni errore, invece, dirotterà i soldi nelle casse dell’avversario.

Due squadre, un solo vincitore. Mara e Frank sembrano davvero determinati a vincere 🏆 ​

Game of Talents si snoderà in otto manche di vario genere che uniranno divertimento e punte di agonismo. In aiuto dei concorrenti, ogni turno porterà con sé un indizio: dal parente o amico fino al personaggio famoso e alla ricetta culinaria particolare. Una volta scoperto l’arcano, la squadra incaricata di rispondere potrà tentare la sorte o passare la patata bollente all’avversario.

Agguerrita la sezione finale del programma, che prenderà avvio con un tiratissimo “Testa a Testa” che decreterà quale delle due squadre dovrà abbandonare il gioco. Alla fine, l’episodio si chiuderà con il “Chi dei quattro”, per aggiudicarsi il ricco montepremi. In questo caso, tre talenti saranno impostori, mentre solo uno corrisponderà veramente alla persona giusta da indicare. La squadra rimasta potrà decidere se tentare il tutto per tutto su un performer oppure dividere il montepremi in percentuali fra i quattro ( 50 – 25 – 15 – 10 per cento) e portare così a casa una parte del denaro anche in caso di errore.

Game of Talents, Alessandro Borghese: «Portiamo leggerezza nella case degli italiani»

«Mara è un’amica, con lei è come andare in gita», ha detto Matano in conferenza stampa. «Confesso però che Alessandro (Borghese, ndr.) è colui che mi ha sorpreso di più. È un grande presentatore e durante le prove mi ha preparato una pasta e patate unica». «Frank è simpatico e ci siamo divertiti molto», ha ribattuto Mara. «Ci siamo amati, odiati, ma soprattutto divertiti». E a chi continuamente le chiede se sia stanca dei talent risponde: «Mai, questi programmi mi fanno sentire viva».

«Con Game of Talents portiamo la leggerezza in casa delle persone», ha concluso Borghese, che non ha chiuso la porta a un futuro da conduttore anche al di fuori del mondo del food. «Perché no, mi sono divertito, quindi mai dire mai».