Gambero Rosso, i migliori vini per il 2023: le novità regione per regione

Gambero Rosso ha pubblicato i migliori vini per il 2023 in Italia, regione per regione. Ci sono numerose novità all’interno di questa selezione, in particolare per quanto riguarda i «Tre Bicchieri» di regioni settentrionali come Piemonte, Lombardia, Trentino e Friuli Venezia Giulia.

Le novità di Gambero Rosso per i migliori vini delle regioni settentrionali

Per quanto riguarda le regioni settentrionali, Gambero Rosso ha deciso di inserire diverse novità in merito ai vini da provare nel 2023. Ad esempio, in Piemonte la new entry è il Barbaresco Lorens ’19 con gli ispettori che lo hanno analizzato che lo descrivono come «moderno ed elegante, armonico con note di liquirizia, prugna matura e viola». Per quanto riguarda la Lombardia, ha colpito il Capriano del Colle Bianco Fausto ’21, «brilla con note superbe di graviola e mela verde». La lista dei nuovi vini lombardi continua con il Franciacorta Dosaggio Zero Døm Riserva ’15, l’OP Riesling Renano V. Martina Le Fleur ’20, il Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Tiamat ’20, il Valtènesi Chiaretto Antitesi ’21 e il Valtellina Superiore Inferno Flammante ’19.

Stupisce anche il Trento Extra Brut Re Riserva ’12 del Trentino, descritto come «un bellissimo esempio delle potenzialità della viticoltura di montagna». Per il Friuli Venezia Giulia ci sono ben nuove new entry: il Collio Bianco Mirnik ’20, il Collio Bianco Soreli ’20 e il sauvignon Vigneto Bellazoia ’21.

Le altre new entry nella selezione

Due new entry tra i migliori vini del 2023 per Gambero Rosso per l’Emilia Romagna. Si tratta del Colli Bolognesi Pignoletto Superiore ’21 e del Romagna Sangiovese Modigliana Acereta ’19. La Toscana presenta ben 6 nuovi «Tre Bicchieri»: Brunello di Montalcino Riserva ’16, Cancellaia di Riparbella ’18, Chianti Gran Selezione La Corte ’19, Chianti Rufina Bucerchiale 40 anni Riserva ’19, Chianti Chianti Superiore ’18 e Sister Moon ’20.

Per il Lazio una sola nuova aggiunta, l’Ars Magna Viognier ’20 mentre per la Campania ci sono ben 3 nuove aggiunte: Falanghina ’20, Falanghina Lazzarella ’21 e Vesuvio Bianco Contradae 61 37 ’20.