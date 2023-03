L’ex senatrice azzurra Gallone raddoppia: è anche consigliera di Pichetto Fratin

Maria Alessandra Gallone non lascia. Anzi raddoppia. L’ex senatrice di Forza Italia moltiplica gli incarichi di governo. Non bastava, infatti, il ruolo di consigliera per le politiche dell’innovazione e della sostenibilità in ambito universitario e della ricerca, anche in attuazione del Pnrr al ministero dell’Università, al fianco di Anna Maria Bernini. A dicembre del 2022 è arrivata anche la nomina di consigliere del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, come esperta in materia ambientale, con particolare riferimento all’economia circolare.

Dagli interventi in materia di bioeconomia fino alla gestione dei rifiuti radioattivi: i temi di cui si occuperà Gallone

Un tema non di poco conto. La direzione generale Economia circolare si occupa di temi rilevanti, come la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, i programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile, la promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia, attività inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; fino al delicatissimo dossier dedicato a misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Temi sui quali il ministro Pichetto ora potrà contare anche sui preziosi suggerimenti della ex collega senatrice. Con quali competenze si vedrà. Sul curriculum infatti le esperienze in materie ambientale latitano. A meno che non si vogliano considerare tali l’essere stata componente della commissione d’inchiesta sugli Ecoreati nella scorsa legislatura ed essere stata responsabile nazionale dipartimento Ambiente di Forza Italia.

Al ministero dell’Ambiente Gallone ritroverà l’ex collega Toffanin

Dalla mancata rielezione al Senato dopo le ultime Politiche le opportunità per Gallone non sono mancate. Doppio incarico e doppio anche il compenso. Ai 45 mila euro lordi l’anno percepiti dal ministero dell’Università, si sommano ora i 35 mila per il nuovo incarico. Al ministero dell’Ambiente l’ex senatrice bergamasca ritroverà la ex collega Roberta Toffanin. Per lei il ministro aveva già trovato nei mesi scorsi un posto come “consigliere economico”.