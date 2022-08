La calda estate di Gallipoli: le truffe denunciate dai turisti

Tra le tante mete italiane che d’estate si affollano di turisti, Gallipoli è una delle più apprezzate e ambite. Il Comune pugliese, però, non sta vivendo una stagione particolarmente tranquilla. Dopo il caso del presunto batterio denunciato da molti turisti su TikTok e subito smentito dall’amministrazione locale, ora i media riportano una serie di racconti di malcapitati cittadini, che denunciano truffe di varia natura. Due le più eclatanti delle ultime ore. Una è capitata a una donna milanese che pensava di aver affittato una villa e si è ritrovata con in mano una vera topaia. L’altra, invece, a una comitiva di ragazzi che pensavano di aver pagato per un tavolo in discoteca e alla fine, per averlo, hanno dovuto protestare e litigare.

La truffa alla turista milanese

Il Corriere della Sera racconta di Maria Gabriella Scrimieri, turista milanese. La donna ha versato un anticipo di 1.359 euro per l’affitto di una villa sulla Baia Verde. Arrivata a Gallipoli, però, si è vista negare, e con lei tutta la famiglia, ciò per cui aveva pagato. In cambio l’agenzia a cui ha versato l’importante anticipo le propone un alloggio molto al di sotto di quanto previsto, a livello di qualità e di zona. E così Maria Gabriella Scrimieri si arma di pazienza e torna in Lombardia, delusa. Poi la sorpresa. Un imprenditore del luogo, Fernando Nazaro, che è anche vice presidente della sezione Turismo di Confindustria Lecce, le scrive proponendole una vacanza gratis: «Gentile signora, apprendo della sua disavventura e me ne dispiace. L’aspetto in una delle mie strutture per una vacanza che sarò lieto di offrirle, certo di poter cancellare la vostra delusione».

Il tavolo pagato non esiste: 15 ragazzi quasi truffati

La seconda storia è quella di una truffa che, però, non si è concretizzata. La racconta una studentessa di giurisprudenza su TikTok. Lei e altri amici, un gruppo di 15 ragazze e ragazzi, decidono di recarsi un in famoso locale di Gallipoli per un concerto e di pagare per avere riservato un tavolo. In totale la cifra è di 600 euro. All’arrivo, però, scoprono che il tavolo non esiste: si tratta di un semplice sgabello ai margini della pista. Da lì le proteste: «Paghiamo 40 euro a testa, arriviamo in discoteca, paghiamo il Pr in contanti, non ci viene fornito né un braccialetto, né uno scontrino, né una ricevuta fiscale che giustificasse il nostro ingresso e l’avvenuto pagamento. La ragazza ci scorta al tavolo che non era un tavolo, era uno sgabello nella pista all’entrata. Quaranta euro buttati dalla finestra». Dopo le veementi rimostranze, la situazione è stata risolta, ma la ragazza è convinta che così «abbiamo risolto rubando il tavolo a qualcun altro».