Marì, Galliani chiede rinvio della partita col Bologna: «Squadra sotto shock»

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha chiesto il rinvio della partita contro il Bologna in programma per lunedì sera alle 20:45. La richiesta è arrivata dopo quanto successo a Pablo Marì, il difensore che nel tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre 2022 è stato accoltellato alla schiena al centro commerciale di Assago.

Adriano Galliani chiede il rinvio della partita Monza-Bologna

L’ad, che ha raggiunto il giocatore al Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda, ha riferito che la squadra è sotto shock per l’accaduto: «I compagni di squadra di Pablo piangevano tutti, volevano venire qui in ospedale e li abbiamo fermati perché non si poteva entrare». Di qui la richiesta del club alla Lega Serie A che dovrà decidere se accettare o respingere il rinvio. «Il nostro spogliatoio è coeso e unito, tutti sono amici e ora i pensieri sono tutti per Marì», ha aggiunto Galliani.

Per quanto riguarda le condizioni dell’ex Udinese, il Monza ha riferito che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di due ore per ricostruire i due muscoli lesionati sulla schiena. L’operazione è andata bene e Pablo dovrà rimanere in ospedale per due o tre giorni, dopodiché potrà iniziare un percorso di riabilitazione. Per rivederlo in campo, serviranno un paio di mesi di cure e riposo. «Se non avesse avuto questi muscoli forti sulla schiena, il coltello probabilmente gli avrebbe forato tutto. Lo ha aiutato essere atleta», ha evidenziato Galliani.

Il Monza esprime cordoglio alla famiglia della vittima

Se per Marì il pericolo di vita è escluso, c’è purtroppo chi non è sopravvissuto all’aggressione al Milanofiori. Una delle persone ferite, il cassiere Luis Fernando Ruggieri che il 118 aveva trovato in arresto cardiocircolatorio, è infatti morto poco dopo l’arrivo all’Humanitas. Il club di Berlusconi, non prima di aver espresso la sua vicinanza a Marì, ha pubblicato questo messaggio sul proprio account Twitter ufficiale: «Tutto l’AC Monza partecipa commosso al dolore della famiglia per la perdita di Luis Fernando Ruggieri, vittima della follia consumatasi ieri sera ad Assago. Il pensiero in queste ore è anche per le altre persone ferite e per i loro familiari».