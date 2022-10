Gallette di riso «Carrefour bio» ritirate: potrebbero contenere micotossine

Due lotti di gallette di riso sono stati ritirati dal Ministero della Salute. Infatti, potrebbero contenere micotossine. Si tratta di due lotti specifici. Per riconoscerli, ecco tutte le indicazioni. Il prodotto si chiama gallette di riso Carrefour Bio. Il prodotto è venduto in confezioni da 200 grammi. Non tutti i prodotti hanno questo problema, ma potrebbero averli solo quelli che appartengono ai lotti con i numeri R22159A e R22160A. Il periodo minimo della conservazione sarebbe dovuto essere 09/06/2023 o 10/06/2023. Le gallette sono state prodotte dalla Continental Bakeries – Granco SA, di Avenue du Commerce 27 a Enghien, in Belgio per la GS Spa.

Gallette riso Carrefour ritirate: cosa è successo

I lotti indicati potrebbero essere contaminati con delle micotossine. L’eventualità ha spinto il Ministero della Salute a ritirare i lotti per sicurezza, quindi ora non si trovano nei negozi Carrefour. Nell’eventualità di aver acquistato per sbaglio questo prodotto, è importante verificare sulla confezione i dati relativi al lotto e all’azienda. Se i numeri riportati sulla confezione sono gli stessi riportati dal Ministero della Salute, allora è bene non assumere le gallette e portare la confezione al supermercato Carrefour dove si è acquistato il prodotto.

Questo potrà essere sostituito o rimborsato. Per maggiori informazioni, Carrefour ha messo a disposizione un numero verde: 800.650.650.

La partita già ritirata: a cosa fare attenzione

La partita è già stata ritirata, ma è importante controllare la confezione se è stata acquistata in questi giorni. Il produttore ha fatto sapere che l’eventuale presenza di micotossine non incide sulla salute se non si assume il prodotto in grandi quantità, ma per sicurezza il Ministero della Salute ha scelto di evitare, ritirando direttamente i lotti indicati dai negozi. Ricordiamo che il prodotto si chiama gallette di riso Carrefour Bio e se il prodotto non ha i numeri di lotto indicati sopra, si può consumare senza problemi.

I lotti sono stati ritirati per l’eventuale presenza di micotossine, quindi si può chiedere il rimborso direttamente al supermercato.