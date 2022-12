Galbiate, tre rottweiler entrano in oratorio: azzannati donne e bambini

A Galbiate tre cani di razza rottweiler sono entrati in un oratorio e hanno creato il panico. I cani sono scappati dal recinto e hanno attaccato violentemente prima un bambino di 8 anni e una ragazza che ha cercato di difenderlo, poi una 66enne e un altro ragazzo. Denunciato il proprietario dei 3 rottweiler.

I rottweiler che hanno aggredito donne e bambini

Tre cani di razza rottweiler, precisamente due adulti e un cucciolo, hanno fatto sorprendentemente irruzione nell’oratorio del paese a Galbiate. Le vittime sono due bambini e due donne che sono stati azzannati. I carabinieri hanno avviato le indagini per capire le responsabilità per quanto accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a Sala al Barro, frazione di Galbiate, vicino alla città di Lecco. L’aggressione è avvenuta verso le 17:30 i tre cani, in fuga dal recinto del proprietario, hanno azzannato un bimbo di otto anni e una ragazza di 26, che ha provato a difendere il bimbo, nella piazza della Chiesa, poi i cani hanno fatto irruzione in oratorio e hanno attaccato un altro ragazzino di 9 anni e una donna 66enne, che ha riportato ferite lacero contuse.

Subito è partita la chiamata ai soccorsi e, dopo alcuni minuti di terrore, i molossi si sono allontanati. Sono quattro gli aggrediti soccorsi dai medici del 118 e trasportati negli ospedali di Lecco e Erba, due in codice giallo cioè il bimbo di 8 anni ferito al volto e la ragazza che ha provato a difenderlo, gli altri in codice verde, con ferite fortunatamente meno gravi.

La cattura degli animali feroci

Gli investigatori hanno eseguito una prima ricostruzione dei fatti, i cani sarebbero riusciti a scappare dal recinto dove vivono, vicino alla piazza del paese: hanno tentato la fuga mentre il proprietario era salito per portargli da mangiare.

I cani sono stati catturati in serata dai veterinari di Ats Brianza. Il proprietario è in serio rischio perché gli inquirenti hanno presentato una denuncia per lesioni personali colpose.