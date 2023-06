Galatone, l’uomo che ha accoltellato la moglie si dà fuoco davanti all’ospedale

Abdo Badraoui, 30 anni, che lunedì scorso aveva accoltellato la moglie e aveva tentato di cospargerle il volto di alcol dandole fuoco, ieri si è dato fuoco a sua volta. L’uomo è entrato nell’ospedale dove è ricoverata la moglie e si è versato della benzina addosso.

Uomo accoltella la moglie e si dà fuoco davanti all’ospedale

Il 30enne ha tentato di entrare all’interno dell’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi per raggiungere la donna, ricoverata in terapia intensiva, quando i vigilantes lo hanno fermato. A quel punto è tornato in auto e all’interno della vettura si è cosparso il corpo con una bottiglia di benzina, dandosi fuoco. Gli addetti alla sicurezza, vista la scena, sono intervenuti e hanno utilizzato gli estintori per spegnere le fiamme che avvolgevano Badraoui prima dell’arrivo dei medici che lo hanno soccorso.

L’uomo è ora ricoverato all’Ospedale di Brindisi con l’80 per cento del corpo ustionato ed è in gravi condizioni. Nel tentativo di salvarlo, anche un vigilante è rimasto ustionato ed è ricoverato in ospedale. Sul posto poco dopo sono giunti anche gli agenti della questura di Brindisi e i Carabinieri che, sin dall’episodio di lunedì scorso (il ferimento della donna da parte del marito), erano sulle sue tracce.

I fatti

Lunedì scorso una donna italiana di 32 anni era stata ricoverata al nosocomio Perrino di Brindisi dopo che il marito l’ha prima accoltellata e poi le ha gettato dell’alcol sul volto, dandole fuoco. Arrivata in gravi condizioni in ospedale, era stata ricoverata nel centro grandi ustionati.

Subito dopo l’aggressione, avvenuta al culmine di una lite tra i due, l’uomo, di origine marocchina e già noto alle forze dell’ordine, era fuggito.