Galatone, uomo di 32 anni getta alcol sul volto della moglie e le dà fuoco

A Galatone è avvenuto l’ennesimo crimine d’odio contro le donne. Un uomo di 32 anni, di origini marocchine, ha infatti gettato dell’alcol sul volto della moglie e le ha dato fuoco. A quanto pare poi, l’uomo ha deciso di accoltellare la donna, dandosi alla fuga dopo la lite.

La ricostruzione dell’aggressione avvenuta a Galatone

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione tra marito e moglie è avvenuta nell’appartamento dei due, a Galatone, precisamente in via Cadorna 36. Inizialmente sarebbe nata una discussione con tanti insulti, poi sarebbe partita l’aggressione vera e propria. L’uomo di origine marocchina sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe cosparso d’alcol i capelli e il volto della sua partner. In seguito l’uomo avrebbe preso un accendino e avrebbe dato fuoco al volto della donna. A causa di ciò la donna ha riportato gravi ustioni. Non soddisfatto, l’aggressore avrebbe accoltellato all’addome la moglie per ben due volte, la prima volta vicino all’ombelico e la seconda nella zona del fianco destro. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi ed è ricoverata in gravi condizioni. Nel frattempo, l’uomo marocchino si è dato alla fuga e i carabinieri stanno indagando per riuscire a scoprire la sua esatta posizione.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, ha commentato l’evento e ha espresso la sua solidarietà alla donna coinvolta. Le sue parole al riguardo sono state: «Una notizia che lascia sgomenti. Una violenza inaudita, un gesto che non può avere alcuna giustificazione e che condanno fortemente. Ripongo la mia fiducia nelle forze dell’ordine e mi auguro che l’autore venga consegnato al più presto alla giustizia. Esprimo la mia personale solidarietà a quella donna, vittima incolpevole, augurandole di tornare presto a casa».