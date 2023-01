Galapagos, avvistati per la prima volta piccoli di iguana rosa

Alle Galapagos tornano gli iguana rosa. L’ultimo avvistamento risale al 2009. Da quel momento, la specie era stata considerata a livello critico di estinzione. La scoperta di queste settimane fa tirare un sospiro di sollievo negli esperti. In tutto, nel mondo ne esistono dai 200 ai 300 esemplari, ma non si erano mai trovate tracce di cuccioli. I recenti avvistamenti, avvenuti durante l’ultima spedizione congiunta del Galápagos National Park Directorate GNPD e della Galápagos Conservancy, fanno ben sperare dopo altre sei spedizioni dal 2021.

Galapagos, piccoli iguana rosa scoperti sulle isole

I rischi per questi animali non mancano. Il bracconaggio, il traffico illegale, ma anche i gatti selvatici – predatori naturali che circondano i nidi – sono quelli principali. Per trovare gli iguana rosa e i loro cuccioli, gli esperti hanno dovuto attraversare i pendii del vulcano Wolf, sull’isola Isabela. Per proteggere questi animali dall’estinzione, è stata creata una base di monitoraggio, in modo da evitare gli attacchi di predatori e bracconieri.

La scoperta è stata possibile grazie all’aiuto di speciali fototrappole, che hanno immortalato gli animali nel loro habitat naturale. Seguendo gli esemplari adulti, gli esperti sono quindi riusciti a trovare i luoghi di nidificazione e i cuccioli di iguana rosa. Il nome scientifico di questo animale è Conolophus marthae

La scoperta

La scoperta è importante non solo perché riaccende la speranza, ma perché aveva l’obiettivo di trovare i luoghi dove questi animali in via di estinzione costruivano i loro nidi. In questo modo, diventa più semplici per gli esperti di queste isole esotiche riuscire nell’impresa di proteggere gli iguana rosa prima che si estinguano.

«Si tratta di una scoperta importante per la tutela di questa specie che è sull’orlo dell’estinzione. Stimiamo che esista una popolazione di non più di 200-300 esemplari adulti» ha spiegato Washington Tapia all’agenzia Reuters. Il primo avvistamento risale al 1986.