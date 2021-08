Dormire da Jedi

Non sarà il Millennium Falcon, ma è comunque un’esperienza da prendere in considerazione. Disney ha svelato ieri in un trailer il nuovo Galactic Starcruiser, hotel del Disney World di Orlando, in Florida, che porterà i suoi ospiti all’interno del mondo di Star Wars. Un’esperienza che sarà «in parte un teatro immersivo dal vivo e in parte un ambiente a tema, passando anche per cibi stravaganti e giochi di ruolo». Insomma, la Mecca dei fan di Jedi e Sith.

Jedi o Sith, basta avere il portafoglio pieno

Come rivelato nel trailer, l’albergo aprirà le sue porte nel corso del 2022 e accoglierà i suoi clienti in stanze davvero mozzafiato. Unica nota dolente: il prezzo. Il costo più basso che una coppia dovrà affrontare sarà infatti di 4.809 dollari per due notti (periodo minimo di permanenza). Per una famiglia composta da quattro persone andrà ancora peggio, poiché si sale a 6.000 dollari. Nel prezzo saranno inclusi una camera standard, cibo e bevande, ma non l’alcol, che dovrà essere eventualmente pagato a parte. Per i fan più accaniti ci sarà la possibilità di allenarsi con la spada laser, per sentirsi un vero Jedi, unita a un addestramento che simula l’esperienza sul ponte di una nave spaziale. Sarà persino possibile simulare un’escursione sul pianeta Batuu, comparso in alcuni romanzi ispirati ai film. Il costo, già particolarmente esoso, salirà se si opterà per un pernottamento infrasettimanale o durante il weekend e se si deciderà di alloggiare in una delle suite. Queste ultime, il cui prezzo non è stato ancora rivelato, saranno soprannominate Galaxy Chess Suite e Galaxy Captain Suite e offriranno due o tre finestre che simulano una vera vista sullo spazio.

Gli altri hotel ispirati ai film, da Harry Potter ai fumetti

Il Galaxy Starcruiser non è tuttavia il primo albergo ispirato al cinema. A Disneyland Paris ha aperto lo scorso 21 giugno Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, un albergo di lusso dedicato all’universo dei fumetti Marvel Comics. All’interno, più di 350 opere d’arte che ritraggono Iron Man, Captain America e compagni, oltre a uno spazio dedicato ai più piccoli, dove dar sfogo alla loro creatività. E ci si può anche fare un selfie con Spiderman. Il prezzo, anche qui, non è proprio economico. Durante il mese di agosto, due giorni possono costare per una coppia fino a 1000 euro, mentre a settembre la media staziona intorno agli 800. Si potrebbe mai dimenticare Harry Potter? Oltre ai tanti pub ispirati alla saga fantasy di J.K. Rowling, alcuni dei quali si trovano anche in Italia, a Londra ha aperto il Georgian House Hotel. Situato nei pressi di Victoria Station, presenta un design unico per ognuna delle stanze che richiamano fedelmente le quattro case della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Arredate in stile gotico, presentano libri di magia, testi sugli incantesimi, calderoni e pozioni. Il prezzo per un pernottamento, per due persone, è di circa 200 sterline, mentre si sale a 360 sterline per chi vuole vivere l’esperienza con gli amici in una suite con 5 posti letto.

Dormire in una casetta Hobbit in Montana

Elfi, nani e orchi. In attesa dell’apertura di un nuovo villaggio a tema in Abruzzo, l’universo de Il signore degli anelli ha messo radici in Montana, negli Stati Uniti, grazie all’albergo The Shire of Montana. Qui si potrà vivere in comode casette Hobbit, perfettamente incastonate nel terreno come quelle originali della saga di Tolkien trasposta al cinema da Peter Jackson. Intorno alle piccole abitazioni, il cui costo è di 395 dollari per persona a notte, si erge un intero villaggio che prende vita al calare del sole, con feste, grandi abbuffate e balli scatenati. Le stanze, sebbene ricordino un’ambientazione antica, sono dotate di ogni comfort, dall’aria condizionata alla tv satellitare e il wifi.

A Roma con Diabolik nel Comics Guesthouse

La lista è davvero lunga: si va dallo Shinjuku Toho Building di Tokyo che richiama Godzilla, con tanto di stanza in cui dormire fra le grinfie del grande lucertolone, all’Eden Motel di Taiwan, dove vestire i panni di Batman. A Parigi, il Seven Hotel vanta alcune suite a tema 007, mentre a Orlando c’è un albergo in cui è possibile sentirsi un vero Minion di Cattivissimo Me. E in Italia? A Roma, il Comics Guesthouse è il posto ideale per soggiornare in compagnia dei fumetti preferiti. Da Dylan Dog a Diabolik fino a Super Mario e Lupin, il tutto a pochi metri di distanza dalla fermata Lepanto e soli 50 euro circa a notte. Ogni stanza è arredata secondo lo stile del fumetto o dell’eroe in questione, con quadri, lenzuola e gadget dedicati.