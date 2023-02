Gaetano Castrovilli rinnova con la Fiorentina: altre due stagioni con la Viola

Sport Mediaset lancia la bomba sul rinnovo di Gaetano Castrovilli che era in scadenza nel 2024. Il numero 10 della Fiorentina sembra aver deciso prima del match di stasera contro il Verona di rinnovare con la squadra viola per altri 2 anni. Nell’accordo sembra che ci sia una formula per prolungare di un ulteriore anno il rapporto con la squadra di Firenze.

I dettagli del nuovo contratto di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina

Il programma televisivo Sport Mediaset ha lanciato importanti novità su Gaetano Castrovilli, il talentuoso centrocampista numero 10 viola. Secondo quanto riporta il programma, il centrocampista viola avrebbe preso la decisione di prolungare la sua carriera calcistica con la Fiorentina accettando l’offerta di rinnovo di contratto. A quanto pare, il numero dieci viola allungherà il contratto, che era in scadenza nel 2024, per altre due stagioni con la futura opzione di rinnovo su un ulteriore terzo anno di permanenza a Firenze. Tuttavia, questa clausola si attiverà solo se il calciatore rifiuterà eventuali offerte di altri club interessati a lui.

Il calciatore si appresta a diventare uno dei pilastri della squadra di Firenze

Questa mattina il quotidiano il Tirreno ha dedicato tantissimo spazio al calciatore e al suo rinnovo. Infatti il giornale ha spiegato che nel lungo periodo della riabilitazione degli infortuni, il club aveva già iniziato le manovre per trovare un accordo con il giocatore. La Fiorentina non ha mai smesso di credere al talento del centrocampista pugliese e lo ritiene un punto fermo e pilastro principale della squadra. Lo stesso Castrovilli ha sempre dimostrato di sposare la causa viola. D’altronde, grazie alla Fiorentina il centrocampista ha ottenuto una buona reputazione in Italia e nel 2021 è riuscito a conquistare anche la convocazione per la Nazionale, diventando campione d’Europa sotto la guida del CT Roberto Mancini.