Chi è Gaetano Caputi, il capo di gabinetto di Giorgia Meloni

Gaetano Caputi è il nuovo capo di gabinetto di Palazzo Chigi dove ha preso il posto di Antonio Funiciello. Caputi, assieme al grand commis Carlo Deodato, spostato alla carica di segretario generale del presidente del Consiglio dei ministri, avrà così le chiavi dell’apparato amministrativo che ruota attorno a Giorgia Meloni.

Caputi, dal ministero del Turismo a Palazzo Chigi

Una promozione importante per il funzionario nato a Bisceglie 57 anni fa, pugliese come Alfredo Mantovano, nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Nel governo Draghi, infatti, Caputi era capo di gabinetto al ministero del Turismo guidato dal leghista Massimo Garavaglia di cui era stato consigliere ai tempi del Conte I, quando il leghista era vice di Giovanni Tria al Mef. Cattolico devoto, ritenuto da chi ha lavorato con lui un attento smistatore di pratiche e dossier, Caputi viene dal mondo delle toghe. Laureato in Giurisprudenza, è entrato in magistratura nel 1990 svolgendo funzioni di Giudice di Tribunale in materia civile, penale e del lavoro.

Il legame con Giulio Tremonti e l’esperienza al Mef

La promozione è arrivata anche grazie alla vicinanza con Giulio Tremonti. Caputi faceva parte dello staff dell’allora ministro dell’Economia. Entrato negli ambienti romani attraverso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, oggi confluita nella Scuola Nazionale di Amministrazione in cui dal 2001 insegna diritto penale tributario e dell’economia, Caputi fu scelto come vicecapo di gabinetto (2002-2004) e capo del legislativo (2004-06) di Tremonti e ritornò in auge (2008-2011) con lo stesso incarico e lo stesso ministro dopo il governo di Romano Prodi dopo la parentesi nell’ufficio legislativo del ministero delle Infrastrutture guidato da Antonio Di Pietro.

Con Vegas alla Consob fino all’addio nel 2015

Nell’aprile 2011 Caputi venne chiamato da un altro tremontiano doc, Giuseppe Vegas, alla Consob. Prima come segretario generale, poi come dg. Qui curò partite che ancora oggi attanagliano il Paese, come quella del Monte dei Paschi ai tempi del governo Monti. Lavorò anche all’esternalizzazione dei servizi informatici dell’organo di controllo dei mercati finanziari, affidati alla Hp e in precedenza alla Engineering che, a sua volta, era subentrata alla Vitrociset. Dossier questo su cui si scontrò a fine 2014 con i commissari Anna Genovese e Paolo Troiano. Dissidi che insieme all’indebolimento della figura di Vegas sotto il governo Renzi, secondo voci di corridoio, avrebbero portato Caputi a lasciare la Consob nel gennaio 2015 anche se ufficialmente disse di aver lasciato per motivi personali. A partire dal 2013 si era invece occupato della fusione tra Unipol e le società del gruppo Fondiaria all’epoca della famiglia Ligresti. In questo ambito Caputi venne coinvolto nell’inchiesta per aggiotaggio che vedeva indagati Carlo Cimbri, amministratore delegato di UnipolSai, e Pierluigi Stefanini, presidente del gruppo Unipol. Accusato di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e abuso d’ufficio, la sua posizione è stata completamente archiviata nel dicembre 2021.

Gli anni sotto traccia prima del ritorno nei Palazzi

Da allora le sue apparizioni pubbliche si sono rarefatte. Più costante la sua presenza come docente alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e all’interno degli Organismi Indipendenti di Valutazione per la trasparenza e l’anticorruzione di molti enti: dal ministero della Difesa all’Irccs Saverio de Bellis di Castellana Grotte. Poca politica: solo nel 2017 fece un passaggio nel gruppo dei cattolici per Parisi quando ai tempi in cui l’ex candidato sindaco di Milano accarezzava il sogno di giocare un ruolo da protagonista in Forza Italia. Contemporaneamente Caputi entrò nel Cda della Fondazione Magna Carta, presieduta da Gateano Quagliariello. Con l’era Draghi, infine, è tornato nelle istituzioni. E ora, sull’onda del successo di Giorgia Meloni, per Caputi si sono aperte le porte della stanza dei bottoni potere grazie a Tremonti e Giancarlo Giorgetti, con cui potrebbe lavorare molto da vicino su dossier che competono tanto a Palazzo Chigi quanto a Via XX Settembre. Primo fra tutti: Alitalia-Ita. Una partita su cui Caputi, ha ricordato L’Espresso, da mesi sta accumulando carte e documenti sul management ritenuto, ad oggi, troppo legato al Partito Democratico. E su cui si potrebbe testare dalla prima ora l’incisività del governo Meloni e dei suoi boiardi di Stato.