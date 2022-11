Gaeta, scheletro umano ritrovato sul lungomare Sant’Agostino

Succede a Gaeta ieri mattina, 23 novembre, verso le ore 9:30. Due passanti si stanno facendo una passeggiata sul lungomare Sant’Agostino, quando notano uno scheletro umano. Sulle prime, non riescono a capire se si tratti di un animale o di un umano. Così lanciano l’allarme. Intervengono sul posto la polizia e la Scientifica. A un primo accertamento, ci si rende conto che si tratta di resti umani. Solo in un secondo momento, per recuperare quel che resta del corpo, gli esperti scavano una buca profonda due metri.

Gaeta, macabro ritrovamento: scheletro umano sul lungomare

Il ritrovamento si è verificato sulla spiaggia di Sant’Agostino, nelle vicinanze del Lido di Enea, un noto lido balneare in estate. Con l’arrivo dell’autunno, la zona è rimasta deserta. I passanti sono capitati lì per caso e hanno subito allertato le forze dell’ordine. Per il momento non si sa nulla dei resti ritrovati. Se appartengono a un uomo o a una donna, quale età aveva la persona a cui appartengono quei resti e le sue generalità sono informazioni che si potranno sapere solo dopo l’autopsia.

Per il momento, i resti sono a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà anche interrogarsi sul perché quei resti erano proprio vicini a uno stabilimento balneare. L’area è stata transennata per permettere le operazioni di scavo da parte degli esperti della Scientifica. Lo scheletro non sarebbe intero, ma sarebbe di buona parte del corpo.

Indagini in corso per risalire all’identità

Stando a una prima ricostruzione, il cadavere potrebbe essere stato trascinato dalle mareggiate. In ogni caso, per il momento l’indagine è a carico di ignoti con le accuse di omicidio e dell’occultamento di cadavere. In questo modo, chi di dovere ha la possibilità di indagare.

Si esclude che i resti umani possano appartenere a una persona scomparsa di recente. Si ritiene, invece, che la persona sia stata seppellita tempo fa e che ora riemergano i resti per via della mareggiata.