Da nord a sud impazza la voglia di tornare a sciare. Dopo lo stop della scorsa stagione dovuto al Covid-19, gli impianti sono pronti ad accogliere i turisti desiderosi di una discesa lungo i pendii. Oltre a sci, snowboard e abbigliamento, però, è il caso di pensare a qualche gadget hi-tech per godersi a pieno le giornate in montagna e magari spuntare qualche casella alla lista dei regali di Natale. Wired ha selezionato i sei accessori più interessanti da acquistare prima di mettersi in pista, dalle action cam all’orologio a ricarica solare.

1. Smartwatch Garmin Fenix 6 Solar, l’orologio a ricarica solare

Rilevazione del battito cardiaco, misura dei livelli di ossigeno e rilevatori del passo in camminata. Il Garmin Fenix 6 Solar rappresenta uno degli smartwatch migliori da portare con sé sulle piste da sci. Oltre a numerose app ideali per il fitness, presenta opzioni apposite per l’alpinismo, tra cui un rilevatore in grado di distinguere la fase di discesa da quella di salita, offrendo un’analisi dei dati in tempo reale. Resiste all’acqua, agli urti e al freddo dato che rispetta diversi standard dei marines americani. Inoltre ha una batteria illimitata, dato che sfrutta l’energia solare per ricaricarsi: in assenza di sole, resta attivo per 14 giorni. La versione basic, dal costo sul sito ufficiale di 679 euro, ha un quadrante di 47 millimetri, ma ne è disponibile una Pro con quadrante da 51 millimetri al prezzo di 899,99.

2. Videocamera Insta360 Go 2, 27 grammi per evoluzioni in HD

Se lo smartwatch è essenziale per monitorare i dati biometrici, una action cam è ciò che serve per registrare i momenti più belli della vacanza e riguardarli a casa quando si avrà nostalgia della neve. Se non volete ricorrere alle classiche GoPro (qui le migliori), Wired ha pensato a un’alternativa più economica ma allo stesso tempo efficace. Si tratta della videocamera Insta360 Go 2, dal peso di appena 27 grammi ma capace di registrare in alta definizione grazie a uno stabilizzatore automatico dell’immagine e 32 Gb di memoria. All’acquisto, è dotata anche di una custodia di ricarica capace di tramutarsi all’occorrenza in treppiede e telecomando. Il prezzo è di 287 euro, ma è disponibile una versione da 64 Gb a 330,99.

3. Custodia riscaldante Phoozy XP3 XL, un gadget militare per lo smartphone

Come l’essere umano, anche la tecnologia rischia di soffrire le temperature estreme dell’alta quota. Su tutti, gli smartphone, che potrebbero danneggiarsi se sottoposti per troppo tempo al freddo rigido dell’ambiente montano. Se volete portare sempre con voi il device, ma non volete rischiare danni, Phoozy ha l’accessorio ideale. Wired raccomanda la custodia riscaldante XP3 XL che, grazie a un rivestimento in materiale militare, cautela lo smartphone mantenendo costante la temperatura interna. Ottimo in inverno, è utile anche in estate durante le vacanze al mare. Il prezzo è di 49,61 euro.

4. Casco Salomon, la musica nella testa

Chi si reca in montagna deve sempre tenere conto degli accessori per proteggersi da eventuali cadute o scivoloni lungo la pista. Invece del solito casco, però, secondo Wired Salomon offre un gadget hi-tech davvero interessante per qualità e opzioni. Il suo personale casco protettivo presenta infatti un impianto sonoro via cavo che consente di ascoltare musica, podcast o di fare chiamate in vivavoce anche durante la sciata. Disponibile con regolazioni variabili, è dotato di una calotta ABS a iniezione e di una tecnologia SMART che gli consente di assorbire gli urti con un’imbottitura apposita. Su Amazon è disponibile al prezzo di 96,35 euro invece dei canonici 119,99 con un risparmio del 20 per cento.

5. Guanti riscaldanti Savior, il freddo è un lontano ricordo

Gli sport invernali richiedono una discreta tolleranza alle temperature rigide della montagna. Per proteggere le mani, però, non sempre è sufficiente acquistare un paio di guanti imbottiti. Se avete sempre sofferto il freddo anche con accessori spessi e costosi, Savior ha la soluzione adatta a tutti. Sul sito ufficiale dell’azienda è infatti disponibile un paio di guanti dotato di sistema riscaldante in grado di garantire in 30 secondi una temperatura mite anche in ambienti molto freddi grazie a una batteria al litio con autonomia di sei ore. Disponibile per uomo e donna, ha un prezzo che oscilla fra i 132,99 e i 161,38 euro.

6. Zaino Mammut, un airbag in caso di valanghe

Uno dei rischi maggiori per chi scia lungo i pendii delle montagne è il verificarsi di una valanga accidentale. Mammut ha creato per l’occasione uno speciale zaino in grado di salvare la vita se azionato in tempo. Il gadget è dotato infatti di un particolare sistema di airbag che protegge il possessore in caso di un fenomeno estremo. Pesa solamente 1,9 chilogrammi, quindi è comodo da portare sulle spalle, e ha una capacità di 22 litri che garantisce spazio per tutti gli accessori di alpinismo necessari. Il prezzo non è molto economico, dato che costa 600 euro, ma è un gadget pienamente giustificato dalla qualità.