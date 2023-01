Gabriella Pession: marito, figlio, film e serie tv dell’attrice

«Sono convinta che esista un’altra dimensione, non so forse darle un nome ma non ho una visione materialistica della vita. Sono convinta che non finisca tutto nel nulla. Oggi quindi la domanda che mi pongo è: cosa voglio lasciare ai miei figli ed ai miei cari?». Così Gabriella Pession ricorda come ha affrontato la perdita del padre mentre si trovava sul set.

Gabriella Pession: marito, figlio, film e serie tv

L’attrice è tornata in Italia dopo tre anni passati negli Stati Uniti con il marito Richard Flood, che nel 2019 aveva firmato un contratto per Grey’s Anatomy. La coppia si è fidanzata nel 2012. Nello stesso anno è nato anche il loro figlio Giulio. Nel 2016 la coppia – lei italoamericana, lui irlandese – si è sposata. Prima di questa relazione, l’attrice aveva avuto una relazione con Sergio Assisi.

Gabriella Pession è nata a Daytona Beach il 2 novembre 1977. La sua carriera inizia a 20 anni, con una piccola apparizione in Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. L’affetto per il grande pubblico arriva negli anni Duemila, con le serie Orgoglio, Capri e Rossella. Ha partecipato anche nel cast de La Porta Rossa con Lino Guanciale. Nella sua adolescenza – come ha avuto modo di raccontare alla trasmissione Verissimo anni dopo – ha sofferto di anoressia.

Il ruolo dell’attrice ne La Porta Rossa

«L’America non è il paese dove voglio far crescere mio figlio. Le armi nelle scuole mi terrorizzano. Io voglio che mio figlio cresca sui sampietrini, nella storia» ha spiegato la Pession.

«Anna ha affrontato la nascita della loro bimba da sola e ha cercato di conciliare il mestiere di magistrato con questa maternità arrivata in un momento difficile» spiega, raccontando il suo personaggio, la moglie di Cagliostro Anna. «A me mancheranno i compagni di lavoro. Andare sul set e trovare degli amici è raro e ha reso meno difficile stare lontana da casa» conclude.