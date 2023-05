Gabriella Golia: età, marito e figli della storica annunciatrice di Italia 1

Il pubblico televisivo dei Millennial e dei Boomer si ricorderà certamente del viso rassicurante e del garbo di Gabriella Golia, una delle più celebri annunciatrici che la televisione italiana abbia mai conosciuto. Ecco qualche curiosità su di lei.

Chi è Gabriella Golia: la sua storia e la sua biografia

Nata a Milano il 2 febbraio del 1959 (oggi ha 64 anni), ha iniziato la sua carriera in televisione partecipando ad alcuni spot pubblicitari. Dopo aver vinto il titolo di Miss Teenager, ha ottenuto il suo primo piccolo ruolo al cinema nella pellicola Stangata in famiglia, diretta da Franco Nucci e uscita nelle sale nel 1975. Ancor prima di diplomarsi alle scuole superiori riesce ad apparire per la prima volta in televisione partecipando in veste di ballerina al programma ConcertAzione – Continuo musicale in bianco e nero, presentato da Giorgio Calabrese e Enzo Trapani. Nonostante i suoi primissimi passi sul piccolo schermo li abbia mossi in Rai al fianco di Raimondo Vianello come valletta per Sette e mezzo, è con il passaggio a Mediaset che tutto sarebbe cambiato.

Il suo sbarco su Italai 1 come annunciatrice dei programmi della giornata avviene nel 1982: in quegli anni, in verità, prenderà parte anche a svariate altre trasmissioni in veste di presentatrice insieme a personaggi come Gerry Scotti o Teo Teocoli. Con quest’ultimo, tra l’altro, reciterà nella serie comica Vicini di casa, dove interpreterà il ruolo di se stessa (nella serie erano presenti anche Silvio Orlando e Gene Gnocchi).

L’attività di annunciatrice sarà in assoluto quella che le regalerà più soddisfazioni, trasformandola insieme a Fiorella Pierobon (attiva su Canale 5) ed Emanuela Folliero (su Rete 4) nel volto di rappresentanza di Italia 1. Il suo rapporto con Mediaset è durato in totale 20 anni, fino al 2002: quando ha lasciato l’azienda, la rete decise di abbandonare l’utilizzo delle annunciatrici una volta e per tutte.

Chi è il marito Marco Alloisio

La conduttrice, che oggi lavora per Business Life della testata Business24, è convolata a nozze il 22 gennaio 2003 dopo tanti anni di relazione con Marco Alloisio. Quest’ultimo, di professione medico, l’ha resa mamma del suo unico figlio Tommaso nel 1997.