Gabriele Piemonti morto: era il marito di Ambra Orfei

Gabriele Piemonti, il marito di Ambra Orfei è morto all’età di 61 anni. L’imprenditore della Riviera Romagnola sarebbe venuto a mancare in un ospedale di Milano, dove era stato ricoverato per un malore. Ha fondato tantissimi locali di successo, come il Prince di Riccione e il Bikini di Cattolica.

Gabriele Piemonti è morto: chi era il marito di Ambra Orfei



Nel 2015 Gabriele aveva scelto Ambra Orfei, figlia dello storico imprenditore del circo Nando, come sua compagna di vita. Il matrimonio si era celebrato nel castello di Gradara, in un borgo medioevale nelle Marche. I funerali saranno due. Il primo si celebrerà a Milano il prossimo 29 dicembre, mentre l’altro si svolgerà il 30 dicembre a Cattolica. Il malore improvviso lo avrebbe colpito ieri, 26 dicembre.

«Questo Natale si è portato via un altro amico, Gabriele Piemonti. Un grande uomo e un collega con cui abbiamo affrontato e vinto tante bellissime sfide lavorative, una persona solare, onesta e sincera e un grande professionista Mi mancherai Gabri. Sono vicino alla cara Ambra in questo tristissimo momento RIP amico…» scrive su Facebook il collega e amico Aurelio Girelli.

L’attività imprenditoriale sulla Riviera Romagnola: il ricordo della comunità

«Questa mattina ho appreso la triste notizia della scomparsa improvvisa di Gabriele Piemonti, un imprenditore che è stato un vero innovatore in ambito turistico. Conoscevo Gabriele ed Ambra per la loro attività imprenditoriale e la loro indiscussa capacità professionale, e li ho sempre considerati amici, persone con le quali ti trovi bene» scrive in un post su Facebpook sulla pagina del Comune di Cattolica la sindaca Franca Foronchi.

«Avevano scelto Gradara come luogo del loro matrimonio, quando ne ero sindaca e tutte le volte che andavo al Malindi mi stupivano sempre per la gentilezza, il sorriso e la disponibilità d’animo, l’affabilità con cui ti accoglievano. Porgo le più sentite condoglianze ad Ambra, a Ginevra e alla sua famiglia. La comunità di Cattolica si stringe a voi con un grande e forte abbraccio» conclude.