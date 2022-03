Gabriele Muccino e Will Smith: reazione, moglie, film, malattia e patrimonio del regista

Nel mondo del cinema e dello spettacolo non si parla che dello schiaffo di Will Smith dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022. Il gesto non solo divide l’opinione pubblica, ma scatena le reazioni di amici e colleghi di entrambi. Anche Gabriele Muccino, regista che ha collaborato per diverso tempo con Will Smith, ha commentato l’accaduto: ecco che cosa ha detto.

Gabriele Muccino commenta il gesto di Will Smith

Alla vigilia della cerimonia dell’Academy sul suo profilo Twitter Muccino scriveva “Domani sera Will Smith vincerà l’Oscar che sfiorò per quindici voti con la nostra ricerca della felicità. Lui è sensazionale. Ci siamo scritti e se lo sente anche lui, secondo me. Anche se non si può dire. Ma io vado contro le superstizioni e domani so che godrò con lui“.

Tuttavia, il regista italiano non poteva aspettarsi ciò che è realmente accaduto a Los Angeles, poco prima che Smith fosse chiamato sul palco. L’attore, infatti, ha aggredito il conduttore Chris Rock dopo che questi ha fatto una battuta sulla moglie, Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia.

“Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così il controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che sia inciampato mi addolora“, ha scritto su Twitter Muccino. Lui e Will Smith sono amici e colleghi: hanno lavorato fino a fianco in ‘La ricerca della felicità‘ e ‘Sette anime‘.

