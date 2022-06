Gabriele Marchetti, la legale rettifica: “Bonolis chiamò la famiglia dopo l’incidente”

La legale di Gabriele Marchetti, il concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato dopo aver partecipato al gioco del Genodrome, ha rettificato quanto affermato dal suo assistito. Quest’ultimo aveva accusato Paolo Bonolis e le persone a lui vicine di non averlo mai contattato dopo l’incidente: la donna ha chiarito che il conduttore e la sua famiglia si sono invece messi in contatto con i suoi parenti più di una volta.

Gabriele Marchetti: parla la sua legale

In un’intervista al Corriere della Sera, Gabriele aveva puntato il dito contro Bonolis asserendo che “soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica, ma Paolo non mi ha mai cercato per sapere come stavo”.

Federica Magnanti, il suo avvocato, è intervenuta dopo qualche ora per rettificare queste affermazioni e rendere noto che “Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie di Paolo ha cercato la moglie di Marchetti perché interessata a sapere come stesse il mio assistito“. Alla luce di queste dichiarazioni, sembrerebbe quindi che il conduttore abbia effettivamente parlato con diversi membri della sua famiglia ma non direttamente con l’infortunato.

La querela contro il programma

Infortunato che sembrerebbe aver ritirato la querela conto i responsabili di Ciao Darwin in quanto avrebbe ricevuto un risarcimento da RTI. Resta il fatto che la sua vita è stata completamente stravolta da quanto accaduto quel 17 aprile 2019, quando, durante la prova dei rulli, è caduto rovinosamente in acqua con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte senza più riuscire a muovere nulla. “Pensavo che sarei affogato, poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente. Quando ho saputo che sarei stato tetraplegico per sempre per me è stato il crollo totale”, aveva dichiarato.