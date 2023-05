Gabriele Corsi: moglie, figli e programmi del conduttore dell’Eurovision 2023

Tutto è pronto alla Liverpool Arena per l’Eurovision Song Contest 2023, in programma per il 9, l’11 e il 13 maggio (DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING). Ancora una volta a prestare la voce alla manifestazione per il nostro Paese in veste di speaker e commentatore sarà Gabriele Corsi, che quest’anno sarà affiancato da Mara Maionchi e non più da Cristiano Malgioglio. Ecco dunque tutte le curiosità sul conduttore componente del Trio Medusa.

Chi è Gabriele Corsi: vita e carriera

Corsi nasce il 29 luglio 1971 (oggi ha 52 anni) a Roma. Cresciuto nella zona di Cinecittà, dopo il diploma si iscrive alla prestigiosa Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove però verrà espulso dopo aver litigato con uno dei docenti. I primi passi nel mondo dello spettacolo li muove in ambito teatrale, ma sarà soltanto con il Trio Medusa che troverà la sua definitiva consacrazione. Fonda il trio comico insieme agli amici Furio Corsetti e Giorgio Daviddi negli anni ’90 e, insieme, i tre avranno la possibilità di farsi strada nel mondo radiofonico, in particolare nella celebre Radio Deejay di Via Massena a Milano. La carriera del trio vivrà inoltre un’altra importantissima impennata con l’entrata nel cast della trasmissione d’inchiesta Le Iene, alla quale i tre membri parteciperanno insieme, a fasi alterne, dal 1999 al 2019.

Corsi, che ha anche una laurea in Scienze Politiche alle spalle, ha avuto anche la possibilità di recitare anche nella celebre fiction Il Maresciallo Rocca, dove ha interpretato per tre stagioni il ruolo del carabiniere Michele Falcetti. Più di recente, il conduttore è stato il volto di punta del programma Take me out di Real Time nonché commentatore ufficiale italiano per Eurovision Song Contest (dal 2019). Tra i suoi progetti più importanti negli ultimi tempi vale infine la pena segnalare la conduzione di Boss in incognito, Primo Appuntamento e Il contadino cerca moglie.

Gabriele Corsi: moglie e figli

Fin dal 2002, Corsi è felicemente sposato con la giornalista di Repubblica Laura Pertici, che l’ha reso padre dei due figli Margherita e Leonardo.