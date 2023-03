Gabriel Garko: età, fidanzato, film e Ballando con le Stelle

Pseudonimo di Dario Gabriel Oliviero, Gabriel Garko è un attore e modello italiano nato a Torino il 12 luglio 1972. La sua carriera inizia come modello nel 1990, vincendo il titolo di Mr. Settimo Torinese, e l’anno successivo aggiudicandosi il titolo del concorso Il più bello d’Italia. Negli anni è diventato uno degli attori più noti del panorama cinematografico italiano.

Gabriel Garko: biografia e carriera

Dopo aver realizzato alcuni fotoromanzi e aver fatto parte del corpo di ballo della terza edizione di Scherzi a parte nel 1993, nel 1995 esordisce come protagonista nel cortometraggio Troppo caldo, presentato al Festival internazionale d’arte cinematografica di Venezia e diretto da Roberto Rocco, che lo dirigerà in seguito anche nelle fiction televisive Una donna in fuga e Angelo nero. Nel 1998, per la prima volta, recita al cinema con il cine-panettone Paparazzi di Neri Parenti. Negli anni ’90 è tra gli attori più apprezzati del piccolo schermo, dove interpreta numerose fiction: tra le più importanti Il bello delle donne, che fu per lui un vero e proprio trampolino di lancio. In quegli stessi anni l’attore torinese si avvicina al cinema recitando ne Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, Callas forever di Franco Zeffirelli e Senso 45 di Tinto Brass.

Nel 2006 è protagonista della miniserie TV in onda su Canale 5 e campione di ascolti L’onore e il rispetto per la regia di Salvatore Samperi, dove interpreta il ruolo del mafioso Tonio Fortebracci insieme, tra gli altri, a Serena Autieri, Manuela Arcuri, Giancarlo Giannini e Virna Lisi. La sua interpretazione gli vale un enorme successo di pubblico. Tra le attività più recenti, invece, nella stagione 2015-2016 è stato protagonista della quarta e quinta stagione de L’onore e il rispetto e nel 2016 affianca Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea alla conduzione del Festival di Sanremo. Ad ottobre 2022 torna in televisione nel cast di Ballando con le stelle in coppia con la ballerina Giada Lini. Favorito dalla prima puntata, si ritira alla finale a seguito dei diversi infortuni subiti durante il percorso che lo hanno messo a dura prova.

La vita privata e il coming out

Dopo aver avuto una breve storia con la collega Manuela Arcuri ai tempi de Il peccato e la vergogna, gli sono state attribuite diverse relazioni, da Serena Autieri nel periodo de L’onore e il rispetto ad Eva Grimaldi, con la quale ha convissuto per otto anni, fino ad Adua Del Vesco. É solo nel 2020 che l’attore fa coming out parlando di una lunga relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo alla quale è seguita quella con il collega Gabriele Rossi con il quale, oggi, ha una splendida amicizia. Al momento sarebbe single.