È autore di capolavori senza tempo come Cent’anni di solitudine e L’amore ai tempi del colera. Ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e dai suoi libri sono stati tratti film di fama mondiale. Nella aveva il premio Nobel per la letteratura vinto nel 1982. Gabriel Garcia Marquez, scrittore colombiano scomparso nel 2014, però aveva anche un segreto. Una figlia illegittima, Indira, nata da una relazione extraconiugale con una giornalista messicana.

#FacetasEU Se llama Indira Cato. Decidió llevar el apellido de su madre, con la dignidad de quien forja su destino a pulso… https://t.co/4RRg7Ca2N6#GabrielGarciaMarquez #Gabo — El Universal (@ElUniversalCtg) January 16, 2022

Gabriel Garcia Marquez, chi è la figlia segreta dello scrittore premio Nobel

A lanciare la bomba è stato il quotidiano colombiano El Universal, in seguito all’incontro con un biografo dello scrittore, Dasso Saldivar. L’articolo sta facendo il giro del mondo e la notizia ha ricevuto la conferma da parte dei parenti e di uno dei migliori amici dell’autore. Gabriel Garcia Marquez è stato sposato per 50 anni con Mercedes Bacha, ma avrebbe avuto una figlia da una relazione extraconiugale con una giornalista messicana di 33 anni più giovane di lui. Un’erede di cui il mondo è sempre stato all’oscuro. Indira ha oggi 31 anni e lavora come produttrice cinematografica in Messico con il cognome della madre. Il suo nome, come ricorda El Universal, è un omaggio a Indira Gandhi, ex primo ministro dell’India con cui Marquez aveva stretto un rapporto di amicizia. I due si sarebbero dovuti incontrare nel 1984, ma qualche giorno prima la donna fu assassinata da due guardie del corpo.

Alcuni membri della famiglia dello scrittore erano a conoscenza della situazione, ma hanno scelto il riserbo come forma di rispetto verso Mercedes, moglie di Gabriel, scomparsa nell’agosto 2020. È probabile che la donna avesse intuito o scoperto il segreto del marito, ma non ne ha mai fatto menzione. Al contrario, Shani Garcia Marquez, una delle nipoti dello scrittore, ha detto all’Associated Press di conoscere sua cugina da anni. Su richiesta dei genitori ha sempre però scelto di occultare la notizia. AP ha intervistato anche un altro nipote, Gabriel Eligio Torres Garcia, che ha detto di essere in contatto con Indira tramite social, ma di non averla mai incontrata di persona.

Chi è Susana Cato, la madre della giovane Indira Marquez

Come riporta El Universal, Susana Cato è nata nel maggio 1960 nel Distretto Federale del Messico. Fra 1979 e 1980 ha lavorato come giornalista e critica cinematografica per la vista Proceso, ha creato il teatro Blanquito e il teatro itinerante di Lorca. Assieme a Gabriel Garcia Marquez scrisse, nel 1991, la sceneggiatura di Con el amor no se juega e del corto Lo specchio di due lune, entrambi diretti da Carlos Garcia Agraz. Durante questo periodo il loro rapporto divenne sempre più intimo, sfociando con la nascita della bambina. Nel 1996 la donna realizzò anche un’intervista allo scrittore, pubblicata su una rivista locale. Negli anni, Susana è stata ideatrice di programmi per le radio locali, oltre a racconti per teatro e televisione. Di recente, fra 2019 e 2020, ha pubblicato due libri con Amazon. Si tratta di Ellas. Las mujeres del 68, con una serie di interviste alle donne nel 1968, e Issir. Ritratto parlato di un migrante iracheno.