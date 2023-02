Gabriel Andeetta, chi era il ragazzo morto nell’incidente di San Donà di Piave

Tragico incidente a San Donà di Piave. Nella notte tra sabato e domenica è morto un ragazzo di 19 anni, Gabriel Andreetta. La sua auto è andata a finire contro un canale sulla strada di campagna che portava a casa sua.

L’incidente a San Donà di Piave

L’incidente mortale è avvenuto a Grassaga, frazione del paesino in provincia di Venezia. Secondo quanto ricostruito il giovane, alla guida della sua Peugeut 208, è finito contro il canale. Erano all’incirca le 2 di notte quando, per cause ancora da accertare, la macchina è uscita di strada ribaltandosi e andando contro il canale di via Fossà, a pochi metri da casa sua. L’urto è stato talmente violento che il ragazzo è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto e, nonostante l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco di San Donà e dei sanitari del Suem 118, non è stato possibile rianimarlo. Il 19enne è morto sul posto. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. Intanto il veicolo è stato estratto con l’autogrù dei pompieri e messo sotto sequestro.

Chi era Gabriel Andeetta

Stando ai primi accertamenti, a soccorrere per primo Gabriel sarebbe sarebbe stato il fratello gemello Riccardo che si trovava con la sua auto poco più avanti. Non vedendo arrivare il fratello, sarebbe tornato indietro a cercarlo trovandosi davanti il tragico scenario. Il 19enne militava nella squadra di calcio Musile Mille insieme al gemello. La società sportiva colpita dal grande dolore lo ricorda con le parole del presidente Pierpaolo Perissinotto: «Gabriel era un ragazzo d’oro, sempre educato e sorridente, davvero speciale. Era con noi da 7 anni, giocava nella juniores under19, quando un ragazzo gioca nella stessa squadra per così tanto tempo ti affezioni. Era anche dotato tecnicamente, tanto che aveva esordito in prima squadra. Questa domenica avremmo dovuto giocare ma non ce la sentivamo di scendere in campo».