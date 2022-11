Gabiano, donna uccisa a coltellate: il figlio si costituisce

Una vera e propria tragedia a Gabiano, una donna è stata uccisa a coltellate. Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio e la cosa più scioccante sta nel fatto che a uccidere la donna sembra essere stato il figlio.

L’uccisione della donna a Gabiano

La vittima è una donna di 53 anni, di nome Marina Mouritch e di origini lituane. La donna sembra essere stata accoltellata e uccisa dal figlio di 25 anni Antonio Cometti. Il giovane di Gabiano si sarebbe scagliata contro la madre e l’avrebbe trafitta più volte con un coltello. Dopo aver fatto questo gesto orrendo, Antonio non ha retto il rimorso di coscienza ha deciso di chiamare i Carabinieri e costituirsi.

Telefonando, ha detto ai Carabinieri: «Ho ucciso Mia Madre». Il ragazzo ha tentato anche di inserire il cadavere della mamma in un sacco nero dei rifiuti ma poi dopo essersi reso conto di ciò che stava facendo ha lasciato il cadavere sul pavimento e ha deciso di rivolgersi agli agenti. Restano ancora da capire i motivi che hanno spinto il giovane a compiere questo gesto efferato. Ad ogni modo, il ragazzo era disoccupato ed era anche da tempo in cura per problemi di salute.

Continuano le indagini

I Carabinieri di Gabiano si sono recati sul luogo dell’omicidio. Hanno trovato un coltello da cucina ad anima liscia dalla lunghezza di 30 centimetri. La donna era in un sacco nero sul pavimento. Inoltre, sul luogo è intervenuto anche il medico legale ed è stata disposta l’autopsia da parte della Procura.

Il giovane che ha compiuto questo gesto è incensurato e non ci sono denunce a suo carico. Si è presentato poi dai Carabinieri con i vestiti ancora insanguinati e in uno stato di shock. Ad ogni modo, è stato arrestato per omicidio ed è stato trasportato nel carcere di Vercelli.