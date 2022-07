Sono passati ventuno anni dal disastroso G8 di Genova. Durante la ricorrenza, che si tenne tra il 19 e il 22 luglio 2001, avvennero gli incontri dei leader delle principali potenze economiche mondiali. Contemporaneamente, nel corso di un enorme corteo che prese vita nel capoluogo ligure, venne ucciso il giovane Carlo Giuliani, 560 persone rimasero ferite e 360 persone vennero arrestate e fermate. Ecco cosa è successo durante l’evento che sconvolse l’Italia.

G8 di Genova 21 anni fa

Il G8 di Genova si tenne nel capoluogo ligure tra il 19 e il 22 luglio 2001 e fu occasione di incontro tra i leader delle principali potenze economiche mondiali. Parteciparono, oltre all’allora premier italiano Silvio Berlusconi, George W. Bush, presidente degli Stati Uniti; Jean Chretien, primo ministro del Canada; Jun ‘Ichiro Koizumi, primo ministro giapponese; Tony Blair, primo ministro britannico; Jacques Chirac, presidente francese; Gerhard Schröder, cancelliere tedesco; e Vladimir Putin, presidente russo.

Contemporaneamente, prese luogo un enorme corteo nel quale confluirono manifestanti e movimenti no global, cioè contrari al modello di sviluppo economico proposto e perpetrato dai leader in riunione. Per sottovalutazioni colpevoli, volontà criminali, ma anche errori macroscopici, la protesta fu teatro di enormi ed efferate violenze, che si perpetrarono anche in altri luoghi. Dalla morte del giovane Carlo Giuliani, avvenuta in piazza Alimonda, ai fatti della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto.

In tutto, si contarono 25 milioni di euro di danni e ancora oggi ci sono 62 manifestanti e 85 membri delle forze dell’ordine sotto processo, nessuno dei quali ha mai scontato un solo giorno di carcere. È ancora un mistero su chi gravino le responsabilità di questo evento complesso e gravissimo.

Cosa successe al G8 di Genova: tre episodi chiave Non è facile riassumere il mosaico di eventi che compose il G8 di Genova. Tre episodi però sono considerati nodi cardine dell’incontro, anche per la violenza che li caratterizzò. La morte di Carlo Giuliani Alle 17.30 i carabinieri del battaglione Sicilia caricarono un gruppo di manifestanti tra via Tolemaide e via Caffa. In seguito si spostarono velocemente in piazza Alimonda, seguiti da due camionette Defender. Si tratta di mezzi blindati, che lo stesso capitano dei carabinieri Claudio Cappello, presente in piazza al G8, dichiarò al processo improponibili per operazioni di ordine pubblico. Una delle due camionette rimase incastrata vicino un cassonetto dei rifiuti. Alcuni manifestanti fuggiti da via Caffa la circondarono. A bordo c’erano l’autista Filippo Cavataio, Mario Placanica e Dario Raffone, che però non vennero aiutati dagli altri carabinieri presenti in piazza. Attimo per attimo I manifestanti lanciano sassi contro il mezzo

Uno di loro colpisce con un asse di legno l’interno della camionetta

Un altro utilizza un estintore

A quel punto un altro ragazzo raccoglie l’estintore e lo issa sopra la testa per lanciarlo verso gli agenti dentro la camionetta

dentro la camionetta Il carabiniere Mario Placanica estrae la pistola e spara due colpi , mirando ad altezza d’uomo

, Un proiettile colpisce il giovane allo zigomo sinistro , l’altro finisce nel muro della chiesa della piazza

, l’altro finisce nel muro della chiesa della piazza Il Defender riesce a muoversi e passa due volte sopra il ragazzo a terra : prima in retromarcia e poi avanzando

riesce a muoversi e : prima in retromarcia e poi avanzando La polizia accerchia il corpo del giovane per nasconderlo agli altri manifestanti

Un funzionario delle forze dell’ordine raccoglie un sasso da terra e urla verso un manifestante: “L’avete ucciso voi”.

Alle 18 l’ANSA diffonde la notizia: “Secondo una soccorritrice volontaria del Genoa Social Forum, un giovane dimostrante sarebbe morto in via Caffa , nei pressi di piazza Tommaseo”.

, nei pressi di piazza Tommaseo”. Alle 21 viene comunicato il nome del ragazzo ucciso: si chiamava Carlo Giuliani, era di Roma, aveva 23 anni.

In seguito divenne famosa, perché portata alla luce durante il processo, una comunicazione tra due funzionari di polizia. A margine della morte del ragazzo, una donna disse al collega uomo: “uno a zero per noi”.

I fatti della scuola Diaz

Erano le 19 del 21 luglio. In Questura si riunirono i massimi dirigenti. Il dirigente della polizia Ansoino Andreassi disse poi al processo: “C’era l’esigenza di fare molti arresti per poter recuperare l’immagine delle forze dell’ordine”. In due giorni di scontri, ferite e violenze, infatti, la Polizia aveva fermato pochissime persone.

Il comprensorio Diaz si trova nel quartiere Albaro di Genova ed è costituito da due scuole: la Pascoli e la Pertini. Per il G8 la prima struttura ospitava il Centro Stampa del Genoa Social Forum. Nella seconda dormivano ragazze e ragazzi, manifestanti, giornalisti, soprattutto stranieri, confluiti in città per l’evento. Tre minuti prima di mezzanotte un blindato sfondò il cancello del comprensorio. A capo dell’operazione c’era Vincenzo Canterini, che comandava circa 350 uomini, tra Sco, Digos e Reparti Mobile di diverse città italiane.

Attimo per attimo

Una parte del contingente si reca nella scuola Pascoli e distrugge tutte le attrezzature della sala stampa

della sala stampa Un autista della polizia, su orine di un superiore, introduce due molotov nella struttura

La maggior parte degli agenti irrompe nella scuola Pertini e scatena una violenza senza ragione e freni

Irrompono uomini in borghese con la pettorina, bandana sul volto – mai riconosciuti – che sono i più violenti

– mai riconosciuti – che sono i più violenti Dalla Diaz escono 82 persone ferite con gambe, teste e braccia rotte

3 persone sono ferite gravemente, una è in coma

Il giornalista inglese Mark Covell ha otto costole rotte, un polmone bucato, un trauma cranico e cinque denti saltati

Sulle ferite di molti manifestanti vengono sparate schiuma degli estintori e spray al pepe

Il funzionario di polizia Michelangelo Fournier al processo usò l’espressione “macelleria messicana”. Alla conferenza stampa dopo i fatti della Diaz vennero dette molte falsità: le persone portate in ospedale erano già ferite da prima; All’interno della scuola erano tutti appartenenti ai Black Bloc, il filone più violento del corteo; La rappresaglia era avvenuta per le due bombe molotov ritrovate; Un’auto della polizia, fuori dalla scuola, era stata attaccata; Un manifestante aveva cercato di pugnalare un agente. Tutto fu smentito da inchieste, indagini e testimonianze.

G8 di Genova: Bolzaneto

La caserma di Bolzaneto dista 15 chilometri dal centro di Genova. Qui la polizia condusse i fermati della manifestazione del 20 e 21 luglio e poi quelli dell’irruzione alla Diaz. Dentro le mura della caserma, in quei giorni, gli oltre 500 ragazzi subirono vessazioni fisiche e psicologiche, da parte della polizia del gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria.

Come venne poi alla luce durante i processi, i giovani furono fatti stare in piedi per ore con il volto rivolto contro il muro e le mani alzate. Nel frattempo gli agenti cantavano a ripetizione il ritornello della canzone fascista “Faccetta nera”. “Un due tre, evviva Pinochet, quattro cinque sei, bruciamo gli ebrei”, costringendo i fermati a intonarla. Strapparono i piercing, colpirono le ferite e minacciarono di stupro le donne. Un ragazzo venne fatto girare per la caserma a quattro zampe abbaiando. Il medico capo dell’infermeria di Bolzaneto insultò i feriti dando loro delle “maledette zecche”, e si rifiutò di mandare in ospedale anche chi stava veramente male.

Un poliziotto in forza alla caserma di Bolzaneto raccontò a Repubblica. “Quella notte il cancello si apriva in continuazione, dai furgoni scendevano quei ragazzi e giù botte. Li hanno fatti stare in piedi contro i muri. Una volta all’interno gli sbattevano la testa contro il muro. A qualcuno hanno pisciato addosso, altri colpi se non cantavano “Faccetta nera”. Una ragazza vomitava sangue e le agenti dei Gom la stavano a guardare. Alle ragazze le minacciavano di stuprarle con i manganelli”.

Il 21 luglio, l’allora ministro della Giustizia, il leghista Roberto Castelli, si recò in visita alla caserma. In seguito, disse di non essersi accorto di nulla, e che anzi era rimasto colpito dall’ordine e dall’organizzazione.