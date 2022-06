G7, l’intervento di Zelensky nel secondo giorno del vertice

La guerra in Ucraina continua a dominare l’agenda nella seconda giornata del G7 che si svolge nel castello di Elmau a Garmisch-Partenkirchen, sulle Alpi bavaresi. I leader di Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Usa, affiancati dai presidenti della Commissione e del Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, hanno “ricevuto” in videocollegamento Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha chiesto il sostegno del G7 su 5 punti: sistemi antiaereo di difesa, sicurezza, esportazioni di grano, sanzioni e ricostruzione.

I grandi della Terra sono giunti in Baviera con l’obiettivo di aumentare la pressione sulla Russia e mitigare gli impatti negativi del conflitto. Prima dell’inizio del summit, Joe Biden aveva annunciato lo stop alle importazioni di oro dalla Federazione Russa. I leader del G7 annunceranno nuove «sanzioni mirate rivolte alla produzione e alle catene di approvvigionamento militari russe», ha reso noto la Casa Bianca. Biden punta ad aumentare i dazi su 570 gruppi di merci russe, per un valore di 2,3 miliardi di dollari. Cautela da parte del cancelliere tedesco Olaf Scholz: «Aiuteremo l’Ucraina il più possibile, ma dobbiamo anche evitare che ci possa essere un grande conflitto tra Russia e Nato».

Ma, come detto, non c’è solo la Russia al centro delle riunioni. Sono in corso infatti fitti colloqui per un possibile tetto sul prezzo del petrolio: pare che i leader del G7 siano molto vicini a un accordo sul price cap del petrolio esportato dalla Russia verso Paesi al di fuori degli Usa, Regno Unito, Ue e Giappone. Lo ha rivelato un alto funzionario della Casa Bianca. Duplice l’obiettivo: mettere in difficoltà Vladimir Putin, sottraendogli risorse per la guerra, e attutire l’impatto del conflitto sui prezzi dei carburanti alla pompa.

È stata poi annunciata anche un’iniziativa congiunta sulle infrastrutture per contrastare l’influenza cinese nei Paesi a medio reddito. Nel pomeriggio i leader del G7 discuteranno di clima, crisi alimentare e uguaglianza di genere: da remoto si collegherà anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

