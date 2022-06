G7, Johnson: «Il Regno Unito sarebbe onorato di ospitare Zelensky»

A margine del G7 in corso nel castello di Elmau, sulle Alpi bavaresi, il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto che sarebbe onorato di ospitare Volodymyr Zelensky, se per il presidente ucraino volesse effettuare una visita di Stato, lasciando temporaneamente il suo Paese, dilaniato dalla guerra scatenata da Vladimir Putin.

Zelensky nel Regno Unito, cosa ha detto Johnson

«Penso che Zelensky abbia svolto un lavoro assolutamente straordinario nel guidare il suo Paese e l’opinione pubblica mondiale, in un periodo così spaventoso», ha dichiarato il premier britannico. «Se mai fosse libero di andarsene e avesse senso per lui lasciare l’Ucraina, ovviamente il Regno Unito sarebbe più che onorato di ospitarlo». Ha poi puntualizzato: «Ma la cosa più importante per noi, intanto, è continuare ad essere uniti qui al G7. E lo siamo».

L’idea di un incontro tra Zelensky e la regina Elisabetta

Proprio oggi, il Sunday Times ha scritto che Johnson avrebbe in programma di invitare il presidente ucraino Zelensky nel Regno Unito, a ottobre. Secondo quanto riferisce il giornale, è attualmente allo studio la possibilità di organizzare un incontro tra il presidente ucraino e la regina Elisabetta II. Inoltre, ha aggiunto il Sunday Times, ci sarebbe anche l’idea di una partecipazione del leader ucraino al congresso del partito conservatore a Birmingham. Sarebbe, scrive il giornale, anche un tentativo da parte del primo ministro britannico di aumentare il proprio consenso tra gli elettori, in costante calo nel Paese. Ma le possibilità che Zelensky possa lasciare Kyiv, anche temporaneamente, sono molto basse finché il conflitto continuerà. Intanto il leader ucraino, che lunedì si rivolgerà ai leader del G7 tramite collegamento video, ha chiesto maggiore supporto alla difesa aerea da parte degli alleati occidentali.