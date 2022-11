G20, cosa indica la spilla di Giorgia Meloni

G20 di Bali, in Indonesia: Giorgia Meloni indossa una spilla particolari ed è tra le poche Premier donna invitate in questo importante incontro internazionale. Non è passata inosservata, però, la spilla dorata indossata, perché nasconde un piccolo segreto. Di cosa si tratta? Prima di tutto, Giorgia Meloni ha indossato sia un completo rosa che un completo nero. In quello scuro, la donna ha messo ancora di più in evidenza la spilla, in quanto in forte contrasto. Da quando è diventata Primo Ministro, la Meloni indossa abiti Armani.

G20, il segreto dietro la spilla di Giorgia Meloni

La spilla è oro, con ricami che partono dal fiore centrale e si allargano poi verso l’esterno. Rappresenta una foglia indonesiana. Se si fa particolare attenzione al dettaglio, ci si rende conto che si tratta proprio della foglia utilizzata per il logo dell’incontro internazionale. Infatti, dietro a ogni incontro di questo genere – che prevede incontri bilaterali e incontri tra i maggiori Paesi del mondo insieme – c’è una comunicazione che prevede anche un logo distintivo.

Quindi, con questo simbolo la Meloni non mostra particolari segreti, ma si rende partecipe all’evento anche nell’outfit. Infatti, se si fa un po’ di attenzione, ci si accorge che la stessa spilla è indossata anche dagli altri partner internazionali, come il presidente dell’Indonesia Joko Widodo, che in foto le stringe la mano.

Una spilla particolare

La stessa spilla si trova anche sugli abiti di Narendra Modi (India), Xi Jinping (Cina) e Recep Tayyip Erdoğan (Turchia). Con molta probabilità, i rappresentanti dei diversi Paesi hanno ricevuto questa spilla proprio dagli organizzatori dell’incontro internazionale.

La spilla sta benissimo sulle giacche – anche di colore diverso – della Meloni, per cui ha suscitato la curiosità dei non addetti ai lavori, che hanno però notato questo dettaglio nelle foto di rito.