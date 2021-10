G20 a Roma, temi del vertice e leader mondiali presenti

Inizia oggi (e prosegue anche domani) il G20, foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo, per la prima volta ospitato in Italia. Per la precisione alla Nuvola dell’Eur, dove sono arrivati i vari capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, oppure i rappresentati da loro inviati al summit. Ecco i temi del vertice del 30/31 ottobre 2021 e quali sono i leader mondiali che sono stati accolti a Roma dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

G20, lotta al Covid e cambiamenti climatici

L’Italia ha organizzato i lavori seguendo tre pilastri tematici, le cosiddette “3 P”: persone, pianeta e prosperità. I leader mondiali discuteranno soprattutto di lotta al Covid-19, tra ripresa economica post pandemia e campagna di vaccinazione globale: l’obiettivo è immunizzare il 70 per cento della popolazione mondiale entro metà 2022 e in tal senso i leader si impegneranno in favore di una distribuzione dei vaccini meno iniqua a livello planetario. L’altro principale nodo da sciogliere è quello relativo ai cambiamenti climatici: si parlerà della riduzione delle emissioni e della transizione ecologica. Con particolare attenzione all’aumento dei prezzi dell’energia. Tra i temi che saranno affrontati nel corso del summit c’è poi anche la minimum tax, la tassa minima globale del 15 per cento per le grosse corporation, che i leader si impegneranno a attuarla entro la data del 2023 fissata nel quadro Ocse. Nel corso del summit (e anche a margine del vertice) ci sarà poi occasione per discutere di altri temi, come l’Afghanistan, la ripresa del negoziato sul nucleare con l’Iran, l’Indo-Pacifico, il progetto crescente di una difesa comune europea.

G20, i leader presenti a Roma

Al G20 sono presenti quasi tutti i grandi leader mondiali. Assenti il cinese Xi Jinping e il russo Vladmir Putin, che seguono i lavori in collegamento video. Mancano anche il premier giapponese Fumio Kishida, il re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud e il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador. Sono invece regolarmente presenti Emmanuel Macron per la Francia, Angela Merkel per la Germania (al suo ultimo G20), Boris Johnson per il Regno Unito, Justin Trudeau per il Casanda e Joe Biden per gli Stati Uniti, fresco di incontro con Papa Francesco. Arrivati a Roma anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, definito «dittatore» pochi mesi fa da Draghi, il brasiliano Jair Bolsonaro, accusato in patria di crimini contro l’umanità, e l’indiano Narendra Modi “osso duro” sul tema dei cambiamenti climatici. Presenti al G20, poi, anche Pedro Sanchez per la Spagna (Paese ospite) e i vertici dell’Unione europea, Ursula von der Leyen e Charles Michel.

G20, Capitale blindata

Non solo l’Eur, ma tutta Roma blindata per il vertice dei Capi di stato e di governo dei Paesi del G20. La zona attorno alla Nuvola è stata sigillata in una bolla di sicurezza estesa per 10 chilometri quadrati. Nei due giorni del summit la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale sarà garantita in cielo dagli apparecchi dell’Aeronautica e dagli elicotteri della Polizia, da terra dalla contraerea anti-droni che funziona con le onde elettromagnetiche. Per quanto riguarda manifestazioni di protesta, in mattinata è stata sgomberata via Cristoforo Colombo, dove una cinquantina di persone del ‘Cimate Camp stavano bloccando il traffico.