G20 Roma, tutte le misure di controllo e sicurezza della capitale

Non soltanto il quartiere Eur, dove si svolgerà il Summit del G20, ma anche il centro della Capitale sarà blindato nel weekend in occasione del G20 di Roma.

Nei giorni 30 e 31 ottobre è stato adottato il sistema di massimi controlli con epicentro il Roma Convention Center – La Nuvola, per il vertice conclusivo dei capi di Stato e di Governo.

La Questura della Capitale ha individuato un imponente dispositivo di sicurezza che riguarderà non solo l`area della Nuvola, ma anche alcune zone centrali dove si svolgeranno gli eventi collaterali. Gli uffici di via San Vitale, per creare ai cittadini il minor disagio possibile, hanno reso note tutte le zone interessate e le conseguenti limitazioni.

G20 Roma: Zona Eur, la mappa delle chiusure

Per quanto riguarda il quartiere Eur, dalle 19 di domani 29 ottobre, fino al termine dell`evento, previsto per il tardo pomeriggio di domenica 31 ottobre, l`area di massima sicurezza è delimitata dai piani stradali di Piazzale dell`Industria – Cristoforo Colombo – Viale dell`Industria – Viale della Pittura – Via dell`Arte – Via della Musica – Via della Scultura – Viale Rembrandt – Via dell`Architettura – Largo Edmondo Bernacca – Via del Poggio Laurentino – Viale America – Largo Giuseppe Pella – Via Cristoforo Colombo – Viale Europa – Viale Beethoven – Piazzale Asia – Viale Asia – Viale Tostoj – Via Listz – Via Chopin – Via Bizet – Viale della Civiltà del Lavoro – Via Ciro il Grande – Piazzale dell`Agricoltura – Piazzale dell`Industria – Cristoforo Colombo.

G20 Roma, le zone transennate

Questa zona sarà interamente interdetta al traffico veicolare e pedonale ed opportunamente transennata, consentendo l`accesso ai soli veicoli in servizio di polizia, di soccorso, nonché alle persone che dimostrino di averne diritto; l`accesso sarà quindi consentito, previo controllo, a tutti quei cittadini che abitano e lavorano all`interno di detta area.

Si raccomanda quindi di avere con sè un`idonea documentazione che possa dimostrare la necessità di dover accedere all`area di massima sicurezza, come ad esempio il documento di identità dal quale si evinca la residenza o una qualsiasi documentazione comprovante lo svolgimento di un`attività lavorativa in quell`area ed in quei giorni.

Massima attenzione ai cosiddetti obiettivi sensibili, come anche alle aree in cui alloggeranno le delegazioni, ai luoghi simbolo della città eterna e alle principali vie dello shopping dove si trovano le più prestigiose boutique che potrebbero essere scelte per fare acquisti.

Super presidiati, inoltre, tutti i tragitti che percorreranno i capi di stato e di governo nei due giorni.

G20 Roma, attenzione alle manifestazioni

Sotto la lente anche due manifestazioni in programma sabato pomeriggio in centro. A piazza San Giovanni, a partire dalle 14, ci sarà un sit-in di protesta contro il governo Draghi. Sempre nel pomeriggio ci sarà un corteo promosso dall’Usb che partirà da piazzale Ostiense per dirigersi alla Bocca della Verità.

Aderiranno alla manifestazione anche i lavoratori della Gkn, Ilva e gli studenti del Fridays For Future. Sono attesi circa 5mila partecipanti. Venerdì, invece, è previsto un corteo di studenti da piazza Ugo la Malfa al Miur.